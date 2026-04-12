ดีใจน้ำตาจะไหล ไม่คิดว่าจะได้คืน เจ้าของตัวจริง รับเงินคืน 83,000 บาท หลังทำหล่นหาย มอบเงินครึ่งหมื่นตอบแทนความดีคุณป้าที่เก็บได้ เผยวันเกิดเรื่อง

วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ป้าบัวฮอง หรือ ป้าขอด อายุ 56 ปี แม่บ้านหอพัก เก็บเงิน 83,000 บาท ที่อยู่ในกระเป๋าสีดำได้ใกล้ถังขยะในซอยวิเชียรการไฟฟ้า ถนนทวีสุข ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต่อมาได้นำมามอบให้ตำรวจประกาศหาเจ้าของมารับคืน โดยคุณป้าบอกว่า เงินจำนวนเกือบแสนนี้ไม่ใช่เงินของตัวเองไม่อยากเก็บเอาไว้ คิดถึงใจเขาใจเรา เจ้าของเงินคงจะกระวนกระวายเป็นแน่แท้ และอยากให้เจ้าของมารับคืน

เจ้าของตัวจริง

ดีใจน้ำตาจะไหล ไม่คิดว่าจะได้คืน เจ้าของตัวจริง รับเงินคืน 83,000 บาท หลังทำหล่นหาย มอบเงินครึ่งหมื่นตอบแทนความดีคุณป้าที่เก็บได้ เผยวันเกิดเรื่อง

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ ที่สภ.เมืองอุดรธานี นายพูลทรัพย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี อาชีพขับรถกระบะรับแจ้งส่งสินค้า เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของเงิน 83,000 บาทที่ป้าขอดเก็บได้แล้ว และได้พูดคุยกับป้าขอด โดยเจ้าของเงินมีอาการดีใจน้ำตาจะไหล ไม่คิดว่าจะได้เงินจำนวนนี้คืน ดูมีความสุขทั้งเจ้าของเงินและป้าขอดผู้เก็บเงินได้

นายพูลทรัพย์ กล่าวว่า เมื่อประมาณวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา เดินทางไปรับสามล้อเครื่องในซอยวิเชียรการไฟฟ้า เงินน่าจะหล่นในวันนั้น จากนั้นก็ขับรถไปส่งสินค้าให้ลูกค้า สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวเบิกมาเอาไว้สำรองน้ำมันและเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบขนส่งสินค้า และมีเงินลูกค้าบางส่วน

ตนดูข่าวตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเงินของตัวเอง แต่สังเกตดูกระเป๋าน่าจะใช่จึงไปดูด้านหลังของรถ ปรากฏว่ากระเป๋าใส่เงินหายจริง ๆ ตกใจแทบช็อก สาเหตุที่เอากระเป๋าไว้หลังรถเป็นช่วงที่วุ่น ๆ อยู่ และอาจจะเป็นความสับเพร่าของตนด้วย พอส่งของเสร็จที่กรุงเทพฯ รีบตีรถกลับมาติดต่อที่สภ.เมืองอุดรธานี ไม่คิดว่าจะได้เงินคืน ขอบคุณคุณป้าที่เก็บเงินได้

เจ้าของตัวจริง

หลังจากแสดงหลักฐานเป็นเจ้าของเงินตัวจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้วเป็นเจ้าของเงินตัวจริง ทางตำรวจจึงได้มอบเงินคืนให้ พร้อมกันนี้นายพูลทรัพย์ได้ตอบแทนน้ำใจและความดีของป้าขอด มอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้ด้วย

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