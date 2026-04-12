ดีใจน้ำตาจะไหล ไม่คิดว่าจะได้คืน เจ้าของตัวจริง รับเงินคืน 83,000 บาท หลังทำหล่นหาย มอบเงินครึ่งหมื่นตอบแทนความดีคุณป้าที่เก็บได้ เผยวันเกิดเรื่อง
วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ป้าบัวฮอง หรือ ป้าขอด อายุ 56 ปี แม่บ้านหอพัก เก็บเงิน 83,000 บาท ที่อยู่ในกระเป๋าสีดำได้ใกล้ถังขยะในซอยวิเชียรการไฟฟ้า ถนนทวีสุข ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
ต่อมาได้นำมามอบให้ตำรวจประกาศหาเจ้าของมารับคืน โดยคุณป้าบอกว่า เงินจำนวนเกือบแสนนี้ไม่ใช่เงินของตัวเองไม่อยากเก็บเอาไว้ คิดถึงใจเขาใจเรา เจ้าของเงินคงจะกระวนกระวายเป็นแน่แท้ และอยากให้เจ้าของมารับคืน
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ ที่สภ.เมืองอุดรธานี นายพูลทรัพย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี อาชีพขับรถกระบะรับแจ้งส่งสินค้า เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของเงิน 83,000 บาทที่ป้าขอดเก็บได้แล้ว และได้พูดคุยกับป้าขอด โดยเจ้าของเงินมีอาการดีใจน้ำตาจะไหล ไม่คิดว่าจะได้เงินจำนวนนี้คืน ดูมีความสุขทั้งเจ้าของเงินและป้าขอดผู้เก็บเงินได้
นายพูลทรัพย์ กล่าวว่า เมื่อประมาณวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา เดินทางไปรับสามล้อเครื่องในซอยวิเชียรการไฟฟ้า เงินน่าจะหล่นในวันนั้น จากนั้นก็ขับรถไปส่งสินค้าให้ลูกค้า สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวเบิกมาเอาไว้สำรองน้ำมันและเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบขนส่งสินค้า และมีเงินลูกค้าบางส่วน
ตนดูข่าวตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเงินของตัวเอง แต่สังเกตดูกระเป๋าน่าจะใช่จึงไปดูด้านหลังของรถ ปรากฏว่ากระเป๋าใส่เงินหายจริง ๆ ตกใจแทบช็อก สาเหตุที่เอากระเป๋าไว้หลังรถเป็นช่วงที่วุ่น ๆ อยู่ และอาจจะเป็นความสับเพร่าของตนด้วย พอส่งของเสร็จที่กรุงเทพฯ รีบตีรถกลับมาติดต่อที่สภ.เมืองอุดรธานี ไม่คิดว่าจะได้เงินคืน ขอบคุณคุณป้าที่เก็บเงินได้
หลังจากแสดงหลักฐานเป็นเจ้าของเงินตัวจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้วเป็นเจ้าของเงินตัวจริง ทางตำรวจจึงได้มอบเงินคืนให้ พร้อมกันนี้นายพูลทรัพย์ได้ตอบแทนน้ำใจและความดีของป้าขอด มอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้ด้วย