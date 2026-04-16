จับครบแล้ว 7 โจ๋ รุมกระทืบหนุ่มพ่อลูกอ่อนมาเล่นสงกรานต์ ก่อนสิ้นใจสลด หนึ่งในผู้ก่อเหตุเล่านาทีเกิดเรื่อง ไม่รู้ว่าจะมาขอโทษ จนเกิดเหตุชุลมุน
จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์ หน้าวัดศรีสะเกษ ถนนประจักษ์ศิลปาคม เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นเหตุให้ นายยศวัจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี เสียชีวิต ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น อ่านข่าว ภรรยาเผยไหว้ขอโทษแล้ว แต่กลุ่มวัยรุ่นยังรุมทำร้ายไม่ยั้ง จนสามีเสียชีวิต
ล่าสุดเวลา 19.30 น. วันที่ 16 เม.ย.69 พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.สส. ร่วมกันสอบปากคำกลุ่มวัยรุ่นเป็นชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวน 7 คน ซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย รวบรวมพยานหลักฐานจนมั่นใจว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ จึงติดตามตัวมาได้ครบทั้งหมดแล้ว
พล.ต.ต.อัทธชนม์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายและตื่นตระหนกต่อประชาชนชาวหนองคายเป็นอย่างมาก เมื่อตำรวจรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆ หมดแล้ว ก็สามารถติดตามตัวมาได้ทั้งหมด
ซึ่งเหตุจากการปะทะคารมกันก่อนจะชกต่อยกัน แล้ววกกลับมาอาจจะเป็นการสื่อสารเพื่อขจัดข้อสงสัย เพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์เข้าใจผิด แต่ด้วยเสียงเพลงอันดัง ประกอบกับมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมึนเมาทำให้ได้ยินไม่ชัดเจน จนเข้าใจเจตนาผิด กลายเป็นการหาเรื่องกันบานปลายจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย และอีกฝ่ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
และจะต้องตรวจสอบสภาพศพอย่างละเอียดเพื่อหาว่ามีการใช้อาวุธหรือสิ่งอื่นใดประกอบด้วยหรือไม่ จากการตรวจสอบประวัติของวัยรุ่นกลุ่มนี้ บางคนที่มีประวัติทางคดี ไม่ใช่แก๊งอันธพาลหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ แต่เป็นกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปที่รวมตัวกันเล่นสงกรานต์ เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย พร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวและจะนำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.อัทธชนม์ กล่าวอีกว่า ยังมีงานวันไหลในเขตเทศบาลเมืองหนองคายระหว่างวันที่ 16-18 เม.ย.นี้ ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนนักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างสนุก มีสติ เคารพกฎหมาย หลังจากนี้จะถอดบทเรียนการทำงานเพื่อให้ในปีถัดไปการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดเช่นนี้ขึ้นอีก ซึ่งต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์หากเจ้าหน้าที่เข้มงวดเกินไปก็จะกระทบกับการท่องเที่ยว
ขณะที่หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ บอกว่า ไม่เคยรู้จักกับผู้ตายหรือกระทบกระทั่งกันมาก่อน แค่เขาโบกรถแล้วมีการต่อว่ากันขึ้น ทำให้ตามไปชกต่อยกันในซอย ไม่รู้ว่าจะมาขอโทษ เขาเดินมาถามว่าใครหัวล้าน ตนไม่รู้ว่าเป็นใคร จากนั้นก็ชุลมุนกันขึ้น อยากขอโทษครอบครัว พ่อแม่ ลูกเมียของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย