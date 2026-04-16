สลด ประตูโดมลานกีฬาเทศบาล หนักกว่า 100 กก. ล้มทับเด็ก 15 เสียชีวิต นายกเล็กเสียใจ กำชับป้องกันซ้ำรอย เผยกล้องวงจรปิดจับนาทีเพื่อนเปิดประตู
วันที่ 16 เม.ย. 2569 นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา จ.กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบบริเวณอาคารโดมลานกีฬาของเทศบาลฯ หลังจากประตูเหล็กของอาคารล้มทับเยาวชนชายอายุ 15 ปี เสียชีวิต พบประตูเหล็ก แบบเลื่อนเปิด-ปิด น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สภาพล้มคว่ำอยู่ข้างอาคาร ตะแกรงเหล็กมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย
นายสุพจน์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.38 น. ของคืนวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามเหตุการณ์ในภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ มีกลุ่มเยาวชนชายไม่ต่ำกว่า 10 คน รวมตัวกันเข้ามาภายในลานกีฬา ในระหว่างนั้นมีการเล่นเตะฟุตบอล บางคนเล่นดึงตาข่ายที่กั้นระหว่างสนามกีฬา และถีบโฟมกันกระแทกที่ติดอยู่ตามเสา
ปรากฏว่าได้เกิดเหตุสลดขึ้น วินาทีที่ผู้เสียชีวิตเดินออกจากตัวอาคาร และมานั่งรอเพื่อนๆ อยู่บนรถจักรยานยนต์ที่ด้านหน้าอาคาร โดยมีเพื่อนๆ ทยอยเดินออกตามกันมา เมื่อถึงคนท้ายสุดได้ผลักประตูอย่างแรง จนทำให้ประตู ขนาดยาวประมาณ 4-5 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร เสียหลักล้มลงทับเพื่อนที่นั่งรออยู่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา กล่าวว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย” เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น สำหรับลานกีฬาแห่งนีั ทางเทศบาลได้สร้างขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด
นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้กองช่างเข้าตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาทุกชิ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลทันที หากพบชิ้นใดมีสภาพชำรุดหรือเสี่ยงอันตรายให้ดำเนินการรื้อถอนหรือซ่อมแซมโดยด่วน
นายสุพจน์ กล่าวอีกว่า “เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ประตูพังจนทับเยาวชนเสียชีวิต เกิดจากการใช้งานที่ไม่ปกติ และผิดวิธี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ตามภาพในวงจรปิด จนเป็นเหตุทำให้ประตูพัง” นอกจากนี้ได้กำชับให้มีการวางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเก็บรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นายกเทศมนตรี นำผู้สื่อข่าวตรวจสอบที่เกิดเหตุ มีแม่และญาติของผู้เสียชีวิตเข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุด้วย โดยแม่ของเยาวชนที่เสียชีวิตบอกว่าในคืนเกิดเหตุ ตื่นมาตอนเที่ยงคืน เห็นลูกยังไม่กลับบ้านก็โทรตาม และมีการพูดคุยกัน
แม่ของผู้เสียชีวิต กล่าวต่อว่า ลูกบอกอยู่ที่เทศบาลฯ กำลังจะกลับ รักแม่นะ หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์บอกว่า ลูกชายอยู่ รพ. ตนก็รีบไปโรงพยาบาลทันที พบว่าลูกเสียชีวิตแล้ว รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่มา : มติชน