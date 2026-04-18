สาววัย 15 เล่านาทีสุดช็อก ‘ตี๋’ ถูก ‘เอก’ กับเมีย รุมฆ่าในร้านตัดผม กลัวสุดขีด ต้องนั่งมองดูความเหี้ยมตรงหน้า ถามเมียเจ้าของร้านแจ้ง ตร.มั้ย แต่กลับเลือกไปช่วยผัว ประตูถูกล็อก กำชับอย่าไปบอกใคร ก่อนปล่อยออกจากร้าน คลิปคือจุดเปลี่ยน ทำคดีพลิก
จากกรณี นายจีราวัฒน์ หรือเอก อายุ 58 ปี เจ้าของร้านทำผมใช้สากกะเบือทุบหัว นายฐิติ หรือตี๋ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิตคาร้านตัดผม ตอนแรกอ้างถูกยืมเงินก่อนเกิดการต่อสู้กัน ก่อนเรื่องราวจะบานปลาย กลายเป็นการจัดฉาก ตามที่ข่าวเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 18 เม.ย.69 ที่วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ นายฐิติ ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับพยานสำคัญในคดี คือน.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี พยานหนึ่งเดียวที่อยู่ในร้านทำผมตอนเกิดเหตุและเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนาทีที่ นายจีราวัฒน์ ลงมือฆาตกรรม นายฐิติ เอาไว้ได้
น.ส.เอ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุตนเข้าไปสระผมที่ร้าน ระหว่างรอเป่าผม ตนเห็นคนผู้ตายขี่รถจยย.มาจอดที่หน้าร้านเพียงคนเดียว ก่อนจะเดินเข้ามาข้างใน แล้ว นายเอก ก็เข้าไปกอดคอ ก่อนจะลากตัวเข้าไปด้านหลังร้าน จากนั้น นายเอก ก็เริ่มลงมือทำร้ายผู้ตายในทันที ตนตกใจได้แต่นั่งมองเห็นพฤติกรรมที่เขาทำ
ตอนนั้นกลัวมาก ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมีปัญหากัน เพราะตอนแรกที่ผู้ตายเดินเข้าร้านมา ยังเห็น นายเอก เดินเข้ามายิ้มให้ พอเห็นเขามีปัญหากัน ตนจึงคุยกับคนชื่อมลที่เป่าผมให้ว่าจะโทรแจ้งตำรวจไหม คนชื่อมลเลือกที่จะไม่โทรแจ้งตำรวจ แต่กลับไปช่วย นายเอก รุมทำร้ายผู้ตายแทน ใจจริงตนอยากเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายไปด้วย
ตอนนี้ตนเสียใจมากที่ไม่ได้ช่วยเขา ตอนนี้ตนกลัวมากว่าจะถูก นายเอก มาตามหาตน เพราะเป็นคนเดียวที่อยู่ในร้าน รวมถึงถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย ขณะเกิดเหตุคนในร้านได้ล็อกประตูไว้ หลังจากรุมทำร้ายนายตี๋จนเสียชีวิต คนในร้านก็มาเปิดประตูให้ตนพร้อมกับพูดกำชับกับว่าอย่าไปพูดกับใคร และถ้ามีนักข่าวมาถามอะไรก็ไม่ต้องบอก
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