หนุ่มอายุ 19 ปี วูบเสียชีวิต บริจาคไต 2 ข้าง ช่วยชีวิตผู้ป่วยรายอื่น ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ สร้างกุศลยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นพ.เทียนชัย เมธานพคุณ ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการ พร้อมผู้บริหาร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและพวงหรีดจากสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
เพื่อแสดงความไว้อาลัยและยกย่องคุณงามความดีให้กับญาติของ นายอภิรักษ์ ประทุมพอง อายุ 19 ปี ชาวตำบลแม่กลอง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 เมษายน 2569 ขณะเดินทางกลับบ้าน แต่ความตั้งใจสุดท้ายของเขาและครอบครัวคือการมอบโอกาสให้ผู้อื่น โดยได้บริจาค ไตทั้ง 2 ข้าง ผ่านทางสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยรายอื่นตามเจตนารมณ์
ในพิธีดังกล่าว นางภคมน เก็งธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ได้เป็นตัวแทนอ่านใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อเป็นเกียรติแด่ความดีอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวประทุมพอง โดยใจความสำคัญระบุว่า กุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยในครั้งนี้ จงเป็นอานิสงส์ดลบันดาลให้ผู้บริจาคประสบความเกษมสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร์
นพ.เทียนชัย เมธานพคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า กล่าวว่า ในวันนี้ โรงพยาบาลได้รับบริจาคไตทั้งสองข้างจากผู้ป่วยซึ่งมีอายุเพียง 19 ปี ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้ตัดสินใจมอบอวัยวะเพื่อต่ออายุให้กับผู้ป่วยท่านอื่นได้มีชีวิตใหม่ต่อไป การบริจาคอวัยวะถือเป็นทานบารมีที่สูงส่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าได้ดำเนินงานรับบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
สำหรับปีนี้ โรงพยาบาลของเรามีผลงานการรับบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตศรัทธาสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตเมตตาและต้องการสร้างกุศล สามารถติดต่อแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล หรือที่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน
นับเป็นการจากไปที่ทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำอันงดงามและการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของวัยรุ่นสร้างตัวคนนี้ การจากไปของ นายอภิรักษ์ ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 16.29 น. จะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้ที่ได้รับโอกาสครั้งที่สองในชีวิต และเป็นตัวอย่างของการเสียสละที่น่ายกย่องที่สุดในสังคมไทย