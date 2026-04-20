พยานให้การขัดแย้ง ปม เจ้าอาวาส วัดสนามไชย ล่องหน 1 เดือน วงจรปิดถูกบันทึกทับ จนท.เร่งตรวจสอบหารถยนต์ต้องสงสัย เช็กข้อมูลการใช้โทรศัพท์
วันที่ 20 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่วัดสนามไชย เพื่อเร่งคลี่คลายคดี
เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนคณะกรรมการวัด พระลูกวัด ลูกศิษย์วัด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด พบว่าคำให้การของพยานบางส่วนมีความขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่ปรากฏ ทำให้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในหลายประเด็น
จากนั้นได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบวัดและตามเส้นทางที่คาดว่าเจ้าอาวาสใช้เดินทาง แต่พบว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากข้อมูลถูกบันทึกทับไปแล้ว จากระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 1 เดือน
เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเจ้าอาวาส รวมถึงประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ จ.ราชบุรี และจ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ปรากฏภาพรถยนต์ต้องสงสัย โดยจะนำภาพดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางเทคนิค เพื่อพยายามระบุหมายเลขทะเบียนรถให้ได้ชัดเจน
จากการสอบถามลูกศิษย์ใกล้ชิด ยืนยันว่า เจ้าอาวาสไม่ได้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเพื่อการโทรเข้า-ออกเท่านั้น ส่วนข่าวสารก็ยังต้องให้ลูกศิษย์เป็นผู้ช่วยเปิดข้อมูลให้ดู
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้าน เพื่อคลี่คลายการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา และติดตามตัวเจ้าอาวาสให้ได้โดยเร็วที่สุด