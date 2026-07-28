พ่อหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม ลูกชายนักเพาะกาย ถูกเก๋งชนเสียชีวิตคาแยกไฟแดง เผยคนขับเป็นลูกสาวตำรวจ อาจจะเมาด้วย เศร้าหนักฝันสลาย ลูกกำลังจะแต่งงานปลายปีนี้ เพิ่งโทรบอกแม่จะกลับไปกินข้าวที่บ้าน
วันที่ 28 ก.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคลิปวงจรปิดที่บริเวณสี่แยกหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี เก๋งสีขาวซิ่งท้านรกชนรถจยย.ของ นายฟ้าประทาน ทองโคตร หรือ โจ เทรนเนอร์ฟิตเนสและนักกีฬาเพาะกายจนกระเด็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดเมื่อเวลา 23.58 วันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งพ่อของ นายโจ กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพราะทราบว่าคนขับเป็นลูกตำรวจด้วย โดยบรรยากาศงานศพวันนี้สุดเศร้า หัวอกคนเป็นพ่อน้ำตาคลอ บอกมีลูกชายคนเดียวแต่สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร
จากภาพวงจรปิดตอนเกิดเหตุเวลาประมาณ 23.58 น. นายฟ้าประทาน ขี่รถจยย.มาถึงบริเวณ สี่แยกบายพาสหนองสำโรง เป็นจังหวะที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเขียว จึงออกตัวตามปกติถึงกลางสี่แยกเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้าน แต่จู่ๆ รถเก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ซิ่งฝ่าไฟแดงมาจากทางด้านขวามือ ก่อนพุ่งเข้าชนรถจยย.ของ นายฟ้าประทาน อย่างแรง ส่งผลให้เสียชีวิตทันที
นายคำพันธ์ อายุ 50 ปี พ่อของ นายฟ้าประทาน เปิดเผยว่า โจเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว เพิ่งสำเร็จการศึกษาและทำงานเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส อีกทั้งยังเป็นนักกีฬาเพาะกาย โดยลูกชายมีแพลนจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาว ซึ่งประกอบอาชีพพยาบาลในช่วงปลายปีนี้ แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันกลับพรากอนาคตทั้งหมดไป
นายคำพันธ์ เปิดเผยอีกว่า ก่อนเกิดเหตุลูกชายเพิ่งไปส่งแฟนสาวขึ้นเวรที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี จากนั้นก็โทรศัพท์มาบอกแม่ว่าให้เตรียมอาหารรอ เพราะกำลังจะกลับบ้าน แต่สุดท้ายกลับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทาง ก่อนเกิดเหตุมีความรู้สึกผิดสังเกตและมีลางสังหรณ์ เนื่องจากตาขวากระตุกตลอดตั้งแต่วันก่อนเกิดเหตุ แต่ไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นลางบอกเหตุที่ต้องสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียว
นายคำพันธ์ ยอมรับว่า รู้สึกกังวลว่าคดีอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะทราบว่าคนขับที่เป็นผู้หญิงมีอาการมึนเมาและทราบว่าเป็นลูกสาวตำรวจด้วย จึงตัดสินใจออกมาเรียกร้องผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างโปร่งใส พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบพยานหลักฐาน รวมถึงผลตรวจวัดแอลกอฮอล์และผลสอบสวนทุกด้านตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ นายคำพันธ์ ระบุว่า คู่กรณีได้ติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยเรื่องการเยียวยาแล้ว แต่ครอบครัวขอจัดพิธีฌาปนกิจศพให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะหารือเรื่องการเยียวยา การชดใช้ค่าเสียหาย และติดตามผลการดำเนินคดีต่อไป โดยยืนยันว่าต้องการเพียงความเป็นธรรมให้กับลูกชายผู้ล่วงลับเพราะมีลูกคนเดียว
ช่วงท้าย นายคำพันธ์ กล่าวทั้งน้ำตาว่า สิ่งที่อยากบอกกับลูกชายมากที่สุดคือ “พ่อรักและคิดถึงลูกมาก” แม้วันนี้ลูกจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่เชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกยังรับรู้ได้ พร้อมยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกชาย และหวังให้คดีดำเนินไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา