ส่งใจช่วยญาติตามหา “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายลุย หายตัวในจอร์เจีย ย่ากอดภาพถ่ายวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเหลือส่องทางกลับบ้าน จัดขันธ์ 5 ทำพิธีเอิ้นขวัญ ให้หลานรักปลอดภัย
กรณีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่สร้างความห่วงใยให้กับเหล่าแฟนคลับและคนรักการเดินทางเป็นอย่างมาก เมื่อครอบครัวและญาติสนิทของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุย ออกมาประกาศขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้คนในโลกออนไลน์ช่วยกันประสานงานตามหาตัว หลังจากที่เจ้าตัวได้เดินทางไปถ่ายทำรายการและท่องเที่ยว ณ ประเทศจอร์เจีย
โดยสัญญาณการติดต่อกลับเงียบหายไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา ซึ่งนับถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาการหายตัวไปนานกว่า 16 วันแล้ว สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง และกลุ่มเพื่อนฝูงที่รอคอยฟังข่าวคราวอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “ฮลุน โซโล่” ถือเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์เดินทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มักนำเสนอวิถีชีวิตและมุมมองการท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย สบายๆ จนมีฐานแฟนคลับติดตามเหนียวแน่น
การขาดการติดต่อไปนานผิดปกติในต่างประเทศดังกล่าว ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงอุปสรรคเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดฝันขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มแฟนคลับต่างร่วมกันส่งกำลังใจและช่วยกันประสานข้อมูลเบื้องต้นกับเครือข่ายคนไทยในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์และได้รับข่าวดีในเร็ววัน
ล่าสุดวันที่ 29 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ และ นายตรีเนตร แก้วสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของยูทูบเบอร์คนดัง
โดยพบกับ คุณย่าสม เปล่งสุข ย่าของฮลุน ซึ่งอยู่ในอาการวิตกกังวลและเป็นห่วงหลานชายเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่ทราบชะตากรรมและสถานการณ์ที่แน่ชัดในต่างแดน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความห่วงใย เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อน้องฮลุนได้
นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า หลังทราบเรื่องได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ลงพื้นที่ใหักำลังใจครอบครัวฮลุน โซโล่ พร้อมสอบถามข้อเท็จจริง จากนั้นรายงาน นายสุวรรณธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ.กาฬสินธุ์ ซี่งท่านผู้ว่าฯ ก๊ได้แสดงความเป็นห่วง พร้อมกำชับให้ตนและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแล ให้กำลังใจ คอยประสานกงสุลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลความคืบหน้า ในส่วนของการติดต่อและตามตัวฮลุนต่อไป
นางสม เปล่งสุข อายุ 82 ปี ย่าฮลุน ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อเสียชีวิต กล่าวว่า ต้้งแต่ติดต่อหลานชายไม่ได้ ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์ใจเป็นอย่างมาก ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถึงวันนี้ขาดการติดต่อ 16 วันแล้ว ไม่มีความคืบหน้าในการติดตามและสื่อสารกันได้
วันๆก็ได้แต่กอดภาพถ่ายหลานรัก ด้วยความห่วงหาอาวรณ์ แต่ยังไม่สิ้นหวัง และยังหวังว่าหลานชายยังปลอดภัยดี วันนี้จึงได้จัดขันธ์ 5 พร้อมวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตามหา ให้สามารถติดต่อฮลุนได้ในเร็ววัน และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
ขณะที่ น.ส.บวรลักษณ์ เป็งสุข อายุ 28 ปี พี่สาว กล่าวว่า หลังจากติดต่อฮลุนน้องชายไม่ได้ ทุกคนทางบ้านรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาถ้าน้องชายเดินทางไปต่างประเทศ ก็จะเป็นฝ่ายติดต่อมาก่อนว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาจจะติดต่อไม่ได้วัน 2 วัน หรือ 3-4 วัน จึงจะสามารถติดต่อกันได้ตามปกติ แต่เที่ยวนี้ 15-16 วันเข้าไปแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ แต่ทุกคนกีมีความหวังว่าน้องชายยังปลอดภัยดี
ขณะที่ นายสมศักดิ์ บุตรศรี อายุ 29 ปี พี่ชายฮลุนซึ่งเป็นผู้ประกาศตามหาฮลุน และขอพลังสื่อโซเชียลช่วยตามหาน้องชาย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะพบแบะแสฮลุนแต่อย่างไร แจ่เราไม่สิ้นความพยายาม และประสานทางกงสุลเป็นระยะ ซึ่งทราบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยจะติดตามไทม์ไลน์จากกรุ๊ปทัวร์และไกด์นำเที่ยวของประเทศจอร์เจีย เพื่อให้ได้เบาะแสของฮลุนต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากและโซเชียลทุกแพล็ตฟอร์ม ที่ส่งกำลังใจและช่วยกันไพสต์และแชร์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวฮลุนได้ทราบ และติดต่อกลับมาโดยเร็ว
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