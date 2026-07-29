หนุ่มเดินไปทำงานตอนเช้า สุดช็อกเจอร่างชายผูกคอเสียชีวิตกลางสะพานลอย สลดถนนพระราม 2 จนท.พบกระเป๋าเดินทาง-รองเท้า จุดทางขึ้นสะพาน
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2569 พ.ต.ท.หญิงชุติมา บรรจงปรุ สว.สอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่บนสะพานลอยคนข้าม ถนนพระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
ที่เกิดเหตุบริเวณกลางสะพานลอย พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ใกล้กันพบเชือก คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง ขณะที่บริเวณทางขึ้นสะพานลอยอีกฝั่ง พบกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ พร้อมรองเท้า 1 คู่ วางทิ้งไว้อย่างเป็นระเบียบ และใกล้กันยังพบแก้วน้ำตกอยู่ 1 ใบ เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์คนแรก ซึ่งเป็นพนักงานหนุ่มที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยเพื่อไปทำงาน เล่าด้วยความตกใจว่า ช่วงเช้าตนเดินขึ้นสะพานลอยมาตามปกติ เพื่อจะข้ามไปทำงาน ตอนแรกที่มองขึ้นไปสังเกตเห็นกระเป๋าและรองเท้าตั้งอยู่ฝั่งโน้น ก็นึกว่าคงมีคนมานอนเล่นอยู่ใต้สะพาน พอก้าวขึ้นมาบนสะพานแล้วมองไกลๆ เห็นร่างคนนั่งอยู่ ก็คิดว่าเป็นคนสติไม่ดีมานั่งพัก
แต่พอเดินขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆ แล้วหันไปมองชัดๆ ถึงกับช็อกเมื่อเห็นว่าร่างผู้เสียชีวิตผูกคอตายอยู่ ทำอะไรไม่ถูก ด้วยความกลัวมากจึงรีบวิ่งพรวดลงจากสะพานลอยไปบอกนายจ้างและโทรแจ้งตำรวจทันที ซึ่งตนไม่เคยเจอเหตุการณ์สยองขวัญแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ชายผู้เสียชีวิตคาดว่ามีอายุประมาณ 40 ปี สวมเสื้อผ้าเรียบร้อย แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหน และมีมูลเหตุจูงใจอย่างไรในการก่อเหตุครั้งนี้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล พร้อมเร่งสืบหาญาติและเบาะแสเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป