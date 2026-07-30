เจ้าของร้านคู่รัก ไปแจกการ์ดงานแต่ง สุดเศร้า ไฟไหม้ร้านอุปกรณ์เกษตร วอดเสียหายหมดร้าน สูญเกือบ 5 ล้านบาท ตร.เร่งตรวจหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 30 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ว่า ตำรวจ สภ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ร้านขายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับเกษตร ย่านตลาดชะอวดฝั่งตะวันตก ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จึงพร้อมด้วย นายวีระชัย จุลแก้ว นายอำเภอชะอวด, นางกนกพร เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. นครศรีธรรมราช รถดับเพลิงจากเทศบาลและอบต.ต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงรวมจำนวน 10 คัน ระดมเข้าไปทำการดับเพลิงที่ร้านขายสินค้าเกษตรดังกล่าวเนื่องจากเพลิงได้ลุกไหม้จำนวนมาก

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ร้านขายสินค้าเกษตรดังกล่าว เป็นตึกสูง 2 ชั้น พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา เนื่องจากภายในร้านมีสินค้าเกษตรและสารเคมีและท่อพีวีซีจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้การดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากและอยู่ใจกลางย่านชุมชนมีบ้านผู้อาศัยจำนวนมาก เกรงว่าเพลิงจะไหม้ลุกลามไปบ้านใกล้เคียง ซึ่ง จนท.ดับเพลิงได้ทำการฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามไปบ้านใกล้เคียงได้สำเร็จ

จากนั้นรถดับเพลิงจำนวนหลายคัด้ระดมฉีดน้ำดับเพลิงร้านค้าที่เกิดเหตุอยู่นานประมาณเกือบ 3 ชั่วโมงเพลิงจึงสงบลง พบว่าเพลิงไหม้สินค้าเกษตรภายในร้านวอดหมดทั้งร้านมูลค่าเสียหายประมาณกว่า 5 ล้านบาท

ซึ่งหลังจากเพลิงสงบแล้วทางตำรวจสภ.ชะอวด และตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งนี้ต่อไปว่ามาจากสาเหตุอะไร โดยเบื้องต้น จนท.คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรในเบื้องต้น

ด้าน น.ส.ปุณณภา (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี และ นายรัชชานนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี เจ้าของร้านซึ่งเป็นคู่รักกัน เล่าว่า ได้ร่วมกันเปิดร้านขานสิยค้าดังกล่าวมาหลายปีมีสินค้าเกษตรเต็มร้าน และตนทั้งสองกำลังจะจัดงานแต่งงาน ในวันที่ 15 ส.ค.2569 นี้

ไฟไหม้ร้านอุปกรณ์เกษตร

เจ้าของร้านคู่รัก ไปแจกการ์ดงานแต่ง ช็อก ไฟไหม้ร้านอุปกรณ์เกษตร วอดเสียหาย สูญ 5 ล้าน

โดยก่อนเกิดเหตุตนทั้งคู่ปิดร้านแล้วออกตระเวนแจกการ์ดแต่งงาน จนมาทราบข่าวว่าร้านค้าถูกไฟไหม้วอดทั้งหมดจึงกลับมาดูที่เกิดเหตุด้วยความเศร้า โดยคาดสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรต้องรอตำรวจมาตรวจหาหลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

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