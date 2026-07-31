ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ่อลงพื้นที่ ปม ผอ. ขายอาคารเรียน ทำให้เด็กต้องไปเรียนในล้งมะม่วง ด้านผู้ว่าฯ สั่งย้ายนักเรียนทั้ง 41 คน ไปเรียนในวัดแทนชั่วคราว
31 ก.ค. 69 – ความคืบหน้านักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหิน อ.สาเหล็ก จ.พิจิตร 41 คน ไร้อาคารเรียน ทำให้ครูต้องพาเด็กไปเรียนภายในล้งมะม่วงของเกษตรกรแทน หลังอาคารเรียนเก่าที่สร้างมา 50 กว่าปี ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนประมูลขาย ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุมิติงบมาก่อสร้างใหม่
ล่าสุด นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กล่าวว่า หลังจากที่รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านตลุกหิน ประมูลขายอาคารเรียน ทำให้เด็ก ป.1- ป.6 จำนวน 41 คน ต้องไปใช้ล้งมะม่วงเรียน ล่าสุด ผู้ว่าฯพิจิตร ได้ให้ทั้งหมดย้ายไปใช้วัดตลุกหิน เรียนแทน จนกว่าจะมีอาคารเรียนใหม่
ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนน็อคดาวน์ โรงเรียนบ้านตลุกหิน ซึ่ง สพฐ. ได้อนุมัติงบประมาณ 510,000 บาท ในการสร้างบ้านน็อคดาวน์ 4 ห้อง ให้ทางโรงเรียนแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรวบรวมงบประมาณของกระทรวง นอกจากนี้ผู้ว่าฯพิจิตรทำหนังสือไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ช่วยงานการสร้างอาคารเรียนถาวร โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 2.7 ล้าน
นอกจากนี้ วันที่ 4 ส.ค. ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเดินทางมาที่โรงเรียนบ้าน เพื่อดูความคืนหน้า ที่มาที่ไปของการขายอาคารเรียนบ้านตลุกหิน จนเด็กต้องไปเรียนที่ล้งมะม่วง