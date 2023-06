ศธ. ดีเดย์เปิดป้าย “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” หวังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญส่งเสริมการเรียนรู้ประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา

14 มิ.ย. – น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดป้าย “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” และงาน Open House “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” โดยมี ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนองค์กรหลักเข้าร่วม

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า สกร.ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญ ในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตัวเอง หรือกระทั่งการยกระดับคุณวุฒิให้ประชาชนและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เข้าไปดูแลประชาชนในทุกระดับให้ได้รับการเรียนรู้ ที่วันนี้ไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันโลกที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

“นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชน หรือที่เรารู้จักกันในนาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป็นหน่วยงานที่สำคัญต่อการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น

รัฐบาลและ ศธ.ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าควรมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ จึงได้มีการผลักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ขึ้น

ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาส จะสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญา No One Left Behind หรือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ประเด็นสำคัญในการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คือ การเชื่อมโยงรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ทำอยู่เดิม กับรูปแบบการเรียนรู้ ในบริบทสังคมยุคปัจจุบัน มีการจัดตั้งหน่วยจัดการเรียนรู้ที่จะขยายตัวรองรับทุกพื้นที่

ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนั้นสกร. จึงเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการปรับตัว ให้ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง