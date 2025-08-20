อุบัติเหตุเศร้า ชายชรา 79 เดินขึ้นสะพานลอยคนข้ามไม่ไหว เดินข้ามถนนยังไม่ทันพ้น สิบล้อแซงเก๋งมองไม่เห็นชนกระเด็นทั้งคนทั้งไม่เท้า เสียชีวิตสลดคาถนน
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 20 ส.ค.2568 ร.ต.อ.ทิวัตถ์พล ทวิชสังข์ศักดิ์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อ เฉี่ยวชนชายเดินเท้าข้ามถนนเสียชีวิตบนถนนพุทธสาคร เชิงสะพานข้ามแยกสาครเกษม ฝั่งมุ่งหน้าขาเข้ากระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์รพ.กระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบศพชายชรา อายุ 79 ปี ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็นคนพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ใกล้ร่างของคุณตายังพบไม้เท้าตกอยู่ 1 อัน และถุงใส่ของที่ถือมาอีก 1 ถุง เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำส่งคืนสู่ญาติ ห่างออกไปมีรถบรรทุกสิบล้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 82-3225 สมุทรสาคร จอดอยู่ด้านหลังบรรทุกเหล็กกล่องที่ใช้ในการก่อสร้าง
โดยคนขับรถยืนรอตำรวจอยู่ ระบุว่า ขับรถมุ่งหน้าจะไปส่งสินค้าที่ต.แคราย จ.สมุทรสาคร เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เบี่ยงขวาเพื่อจะแซงรถยนต์เก๋งที่ขับอยู่ด้านหน้า จังหวะที่จะแซงขึ้นไปเห็นรถยนต์เก๋งที่ขับอยู่ทางซ้ายชะลอหยุดรถ แต่รถของตนหยุดไม่ทันเฉี่ยวชนคุณตาที่กำลังเดินข้ามถนนทำให้เสียชีวิต
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลศิริราช พร้อมนำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำที่ สภ.กระทุ่มแบน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป