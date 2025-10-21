มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขยายความช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาส มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ แพร่ และกำแพงเพชร รวม 400 คันพร้อมค่าพาหนะ รวมมูลค่ากว่า 1.16 ล้านบาท
ระหว่างวันที่ 8 – 21 ต.ค.2568 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมลงพื้นที่
มอบรถเข็นวีลแชร์ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” แก่ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ชัยภูมิ แพร่ และกำแพงเพชร จังหวัดละ 100 คัน พร้อมมอบค่าพาหนะแก่ผู้พิการคนละ 500 บาท รวม 4 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 1,160,000 บาท เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิตและเพื่อให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัด เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
สำหรับโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” โดยการมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานับ 10 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2568 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดดำเนินการมอบรถเข็นวีลแชร์พร้อมค่าพาหนะแก่ผู้พิการ รวม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู แพร่ และกำแพงเพชร คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,450,000 บาท
ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจwww.facebook.com/atpohtecktung หรือดูรายละเอียดช่องทางที่สะดวกได้ที่ https://linktr.ee/pohtecktung