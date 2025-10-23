พายุ ‘เฟิงเฉิน’ ทำพิษ ฝนถล่มเมืองภูเก็ต จนทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ บางพื้นที่สามารถสัญจรได้เพียงช่องทางเดียว
ภูเก็ต – เวลา 15.50 น. หลายพื้นที่ในจังหวัดมีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก โดยเฉพาะช่วงถนนเทพกษัตรี ฝั่งขาเข้าเมือง บริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิม อ.เมืองภูเก็ต และบริเวณก่อนถึงห้างบิ๊กซี เทพกระษัตรี ซึ่งมีน้ำท่วมขังในช่องทางการจราจร ทำให้หลายพื้นที่สามารถสัญจรได้เพียงช่องทางเดียว
ทั้งนี้เหตุจาก อิทธิพลของพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” (FENGSHEN) ส่งผลให้ภาคใต้ตอนบนรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 23–26 ตุลาคม 2568 เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้น
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง มีคลื่นสูง 1–2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย ปภ. 1784 หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่