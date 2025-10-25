อาลัย ‘หลวงปู่เจ’ ประธานสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรม ละสังขารลงอย่างสงบ
กาฬสินธุ์ – ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าวิเวกธรรม บ้านสงเปลือย ต.ธัญญา อ.กมลาไสย พระครูสันติจันทสาร เจ้าคณะตำบลธัญญา เขต 1 เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม พร้อม พระภิกษุสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และชาวบ้าน ได้ร่วมกันประกอบพิธีขอขมากรรมต่อ หลวงปู่บุญมา กตปุญโญ หรือ “หลวงปู่เจ” ประธานสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรม
หลังจากที่หลวงปู่ได้ละสังขารลงอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมื่อเวลาประมาณ 05.24 น. ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลมาเป็นเวลากว่า 1 เดือน ก่อนจะละสังขารลงอย่างสงบ ในวัย 85 ปี ท่ามกลางความอาลัยของศิษยานุศิษย์
สำหรับหลวงปู่เจ เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ฉันอาหารเจ ละเว้นการเบียดเบียน ลูกศิษย์จึงเรียกนามท่านว่า “ปู่เจ”เป็นพระที่มักน้อย พูดน้อย ชอบความวิเวก สันโดษ มีเมตตาเป็นเลิศ มีความเพียรเป็นเลิศ ละเว้นการเบียดเบียน ประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัย รักษาข้อวัตรปฏิบัติ รักษาพระธรรมวินัย เป็นพระผู้ปฏิบัติตนตามรอยแห่งองค์พระศาสดาและเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงปู่บุญมา ทางคณะกรรมการวัดฯ ได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร ในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะมีการประกอบพิธีประชุมเพลิง (รอกำหนดวันอีกครั้ง) โดยในช่วงกลางวันศิษยานุศิษย์สามารถเดินทางเข้ากราบเคารพสรีระสังขารหลวงปู่ได้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าวิเวกธรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป