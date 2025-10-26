หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน คาดต้นเหตุมาจากแมงกะพรุน เข็ดแล้วเลิกกิน-ไม่แตะอีกเด็ดขาด
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 26 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ หลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยหญิง 4 ราย ซึ่งมีอาการอ่อนแรงและอาเจียนอยู่หน้าตึก โดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย 8 ขวบ
จากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน เบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดตั้งวงกินหมูกระทะภายในห้อง เมื่อช่วงเวลา 23.30 น. คืนวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ก่อนเกิดอาการมึนหัว หน้ามืด และอาเจียน จึงรีบเดินลงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
- เตือนภัยสายปิ้งย่าง ล้อมวงกิน หมูกระทะ จู่ๆเป็นลมหมดสติ 4 รายนอนเรียงบนถนน
- เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
ต่อมาผู้สื่อข่าวขึ้นไปภายในห้องที่เกิดเหตุ พบ น.ส.น้ำฝน (สงวนนามสกุล) ยังอยู่ในอาการตกใจ พาผู้สื่อข่าวไปดูเนื้อหมูที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 1 กิโลกรัม โดยภายในห้องยังพบเตาอั้งโล่วางอยู่บริเวณระเบียง ขณะที่ลูกสสาว วัย 8 ขวบ หนึ่งในในผู้ป่วยขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว
น.ส.น้ำฝน อายุ 29 ปี เปิดเผยว่า ปกติตนเองลูกสาว และสามี กินหมูกระทะเป็นประจำอยู่แล้ว ระหว่างทานจะใช้เตาอั้งโล่ และจะเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและควันจากเตา และไม่เคยมีอาการแบบนี้
จนเมื่อคืนที่ผ่านมา ตนไปซื้อหมูกระทะแบบชั่งกิโลมาจากร้านแห่งหนึ่ง ซึ่งซื้อเป็นครั้งแรก หลังจากรับประทานไม่นาน ลูกสาววิ่งออกมาจากห้องบอกว่าอุจจาระร่วง อาเจียนและหน้ามืด ตนและเพื่อนจึงช่วยอุ้มลูกสาวลงไปข้างล่างเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่ระหว่างนั้นเพื่อนอีก 3 คน ก็มีอาการคล้ายกัน ก่อนที่จะหน้ามืดวูบลงไปกองกับพื้น สำหรับอาหารที่ซื้อมา นอกจากหมูแล้ว ก็เป็นอาหารทะเล ประเภทกุ้ง แมงกะพรุน และปลาหมึก แต่พบว่าคนที่มีอาการดังกล่าวเป็นคนที่กินแมงกะพรุนเท่านั้น ส่วนคนที่ไม่ได้กินไม่มีอาการอะไร จึงเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากแมงกระพรุน
หลังเข้ารับการตรวจ แพทย์ระบุเบื้องต้นว่าอาการทั้งหมดเกิดจาก “อาหารเป็นพิษ” จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้เพราะอาการไม่รุนแรงมาก
น.ส.น้ำฝน กล่าวทิ้งท้ายว่า ร้านหมูกระทะนี้เพิ่งซื้อเป็นครั้งแรก และเชื่อว่าอาการน่าจะเกิดจากการแพ้แมงกะพรุน ส่วนตนยังชอบกินหมูกระทะเหมือนเดิม แต่จะไม่แตะแมงกะพรุนอีกเด็ดขาด