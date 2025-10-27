ข่าวดี! กรมชลฯ ปรับลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,300 คิว/วินาที น้ำท่วม “โพนางดำออก” ลด 20 ซม.แล้ว แต่ชาวบ้านเริ่มเจอโรคน้ำกัดเท้า
วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า โดย ณ เวลา 08.00 น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 นครสวรรค์ อยู่ที่ 2,582 ลบ.ม./วินาที และระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,400 ลบ.ม./วินาที
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ประกาศ ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงอีกครั้ง โดยจะทยอยลดจากอัตรา 2,400 ลบ.ม./วินาที เหลือ 2,300 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไป (ลดชั่วโมงละประมาณ 15 ลบ.ม./วินาที)
ขณะที่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งมีกว่า 1,200 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ขณะนี้ระดับน้ำท่วมขัง ลดลงประมาณ 20 เซนติเมตร
นายสมพงษ์ อายุ 64 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ระดับน้ำที่ลดลงทำให้เกิดความลำบากในการสัญจรในบางซอยของหมู่ 3 เนื่องจาก ไม่สามารถใช้เรือได้แล้ว ส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธี เดินเท้า ขึ้นรถไถนา หรือรถจักรยานยนต์ แทน
อย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามมาคือ บริเวณบ้านสวนมะม่วง (วัดสมอ) ระดับน้ำตื้นจนต้องเดินเท้าเข้า-ออก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านเริ่มมีปัญหาสุขภาพ
นางสมควร อายุ 75 ปี เพิ่งกลับจากหาหมออนามัยเพื่อขอยาแก้น้ำกัดเท้า เปิดเผยว่า ตนต้องเดินเข้าออกจากบ้านทุกวัน เนื่องจากน้ำเริ่มเน่าเสีย ขณะที่เรือก็พายไม่ได้แล้วต้องใช้จูงเอา เพราะระดับน้ำลดลงมาก โดยปัจจุบันครอบครัวต้องแยกกันอยู่ สามีเฝ้าของที่กระท่อมริมคันคลองมหาราช ส่วนยายต้องเข้าไปอยู่ดูแลหลานและเหลนรวม 5 คนในบ้าน