คู่รักดวงเฮง แก้บนหนัง 4 เรื่องถวาย พระอุปคุต ครั้งที่ 4 หลังขอพรขายประกัน ยอดทะลุเป้า 7.5 ล้านภายใน 1 ปี เล่าย้อนมาครั้งแรกก็ได้พรสมหวังเลย
วันที่ 28 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณวิหารพระอุปคุต หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ริมชายหาดทะเลอ่าวประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีการฉายหนังภาพยนตร์แก้บนถวายให้กับพระอุปคุตเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ดูเพื่อความบันเทิง
หลังจากที่คู่รักหนุ่มสาววัย 30 ปี อาชีพขายประกันประสบความสำเร็จ ยอดขายทะลุเป้ากว่า 7 ล้านบาท ซึ่งได้ยอดมากกว่าปี พ.ศ.2567 ถึง 1,500,000 บาท จึงได้นำหนังภาพยนตร์จำนวน 2 เรื่อง พร้อมพวงมาลัย 2 พวง และน้ำแดงขวดใหญ่ 9 ขวด กล้วยน้ำหว้า 2 หวี มาถวาย เพื่อเป็นการแก้บนตามคำที่ได้เคยอธิษฐานขอพรไว้กับพระอุปคุต
นายอิทธิศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี และ น.ส.นันต์ธนัง (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี สองสามีภรรยา กล่าวว่า ตนทั้งสองคนได้มาแก้บนกับพระอุปคุตปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยรอบนี้เป็นครั้งนี้ 2 ของปี ซึ่งรอบแรกได้แก้บนถวายไปแล้วในช่วงเดือนเม.ย. ซึ่งในปีที่ผ่านมาตนได้บนขอพรจากพระอุปคุตไว้ว่าขอให้ทำยอดประกันได้ 2 ล้านบาท
ซึ่งหลังจากนั้นตนสามารถทำยอดขายประกันได้เกินเป้ามากถึง 6 ล้านบาทในปี พ.ศ.2567 ซึ่งก็ได้แก้บนไปแล้ว 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะฉายหนังครั้งละ 2 เรื่อง เนื่องจากสถานที่ถูกจำกัดให้ฉายได้แค่ครั้งละ 2 เรื่อง ซึ่งตนต้องใช้วิธีทยอยแก้บน โดยมีการบนไว้ทั้งหมดใน 1 ปี จำนวน 4 เรื่อง
และหลังจากที่ได้มีการแก้บนไปในแต่ละครั้ง ตนก็จะอธิษฐานขอพรเพิ่ม ขอให้สามารถทำยอดขายได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ก็จะนำเครื่องเซ่นไหว้ พร้อมหนังภาพยนตร์มาถวายท่านอีก ซึ่งตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2568 จนถึงขณะนี้ ตนสามารถทำยอดขายประกันได้มากถึง 7.5 ล้านบาท วันนี้จึงนำหนังภาพยนตร์มาฉายอีก 2 เรื่อง พร้อมกล้วยน้ำว้า 2 หวี น้ำแดงขวดใหญ่ 9 ขวด และพวงมาลัย 2 พวง มาแก้บนถวายพระอุปคุต
ด้าน น.ส.นันต์ธนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เดิมทีก่อนหน้านี้ตนมาเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินและมากราบไหว้ขอพรจากพระอุปคุตขอให้ตนมีชีวิตที่ดี เจอคนที่ดี และมีอาชีพที่ดี หลังจากนั้นตนก็สมหวังได้เจอผู้ชายที่ดี และได้อาชีพที่ดีดังเช่นในปัจจุบัน