28 ตุลาคม 2568 ที่บริเวณทางเชื่อมชั้น 1 เซ็นทรัลนครศรี จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดแถลงข่าวการจัดงานโครงการเศรษฐกิจฐานราก สินค้าชุมชน OTOP นครศรีธรรมราช กิจกรรมหลักจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP นครศรีธรรมราช “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองนคร” เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ระดับสากล
นางวจิราพร อมาตยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าชุมชน OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในทุกอำเภอ พร้อมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง
ซึ่งการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองนคร” นี้จะช่วยกันส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“จังหวัดนครศรีธรรมราชได้วางแนวทางดำเนินการต่อเนื่อง โดยได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เพื่อเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดอบรมด้าน การตลาดออนไลน์และการพัฒนาแบรนด์สินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและนอกจังหวัด นอกจากนี้ยังได้บูรณาการการพัฒนา OTOP ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่าน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสทั้งผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกัน” รองผู้ว่าฯ กล่าว
ด้านนายชินโนรส บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนดำเนินการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งด้านมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจอีกด้วยสำหรับการจัดงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองนคร ถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนโอทอป สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน โอทอปนครศรีธรรมราช เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายของดีสินค้าอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าโอทอปที่มีคุณภาพ โดยมีรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต การจำหน่ายสินค้าขึ้นที่เซ็นทรัลนครศรี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่น้อยกว่า 200 กลุ่ม ที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้
ด้านนางอัมพร สวัสดิ์สุข ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การตลาดยุคใหม่โดยตรง ได้พบปะลูกค้าและ นักลงทุน รวมถึงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างช่องทางตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าโอทอปไทยหลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ฯ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารกว่า 200 บูธ และลุ้นรับรางวัลจากการเลือกซื้อสินค้าโอทอปภายในงาน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายจากศิลปินชื่อดัง คุณไรอัล กาจบัณฑิต คุณบิว กัลยาณี วงกลม คุณต้นข้าว อาร์สยาม คุณนุ้ย สุวีณา อาร์สยาม คุณกล้วย แสตมป์ และคุณแน๊ท ราเชนทร์ ที่จะมาส่งมอบความสุขกับเสียงเพลงในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และพบกับการแสดงนางเอกหนังลุง จาก วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 และผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ลุ้นรับคูปองแทนเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อของภายในงาน ห้ามพลาด วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน นี้ ที่เซ็นทรัลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช