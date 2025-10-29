ฉะเชิงเทรา ไฟไหม้ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป เพลิงโหมรุนแรงอาคารถล่ม คนงานหนีตายอลหม่าน โชคดีไม่มีบาดเจ็บเสียชีวิต คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 230 ล้านบาท
29 ต.ค. 68 – พ.ต.อ.ภูริทัต บุญช่วย ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป บริษัท อารี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สุวินทวงศ์ หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต ตรวจสอบพบเพลิงกำลังโหมไหม้ตัวโรงงานอย่างรุนแรง มีควันสีดำปกคลุมไปทั่วบริเวณ พนักงานที่กำลังทำงานจำนวนมาก ต่างวิ่งหนีออกมาด้านนอก
จึงประสานขอรถดับเพลิงและรถน้ำ จาก อบต.คลองนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต อบต. วังตะเคียน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อบต. ศาลาแดง อบต. คลองอุดมชลจร อบต. ท่าไข่ อบจ.ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ฯลฯ รวมกว่า 20 คัน ช่วยกันสกัดเพลิง ที่โหมไหม้อย่างรุนแรง ประกอบกับมีลมพัดกระโชก รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ ทำให้อาคารถล่มลงมา เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชม.ครึ่ง เพลิงจึงอยู่ในวงจำกัด
จากการสอบถามคนงาน ได้กล่าวว่าตนและพนักงานได้ทำงานตามปกติในช่วงเกิดเหตุเห็นไฟลุกไหม้ที่เตาไฟฟ้าจากนั้นก็ลามไหม้อย่างรวดเร็ว พนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว ได้วิ่งหนีออกมาจากอาคารอย่างรวดเร็งซึ่งตนก็ได้วิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุเป็นคนสุดท้าย ตอนนี้อยู่งในช่วงที่ยังตกใจและรู้สึกสงสารเถ้าแก่ ที่เกิเดหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
เบื้องต้น นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งรอผลการตรวจสอบจาก ตำรวจ พสฐ.ฉะเชิงเทรา อีกครั้ง มูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า 230 ล้านบาท