ฉะเชิงเทรา ไฟไหม้ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป เพลิงโหมรุนแรงอาคารถล่ม คนงานหนีตายอลหม่าน โชคดีไม่มีบาดเจ็บเสียชีวิต คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 230 ล้านบาท

29 ต.ค. 68 – พ.ต.อ.ภูริทัต บุญช่วย ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป บริษัท อารี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สุวินทวงศ์ หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต ตรวจสอบพบเพลิงกำลังโหมไหม้ตัวโรงงานอย่างรุนแรง มีควันสีดำปกคลุมไปทั่วบริเวณ พนักงานที่กำลังทำงานจำนวนมาก ต่างวิ่งหนีออกมาด้านนอก

จึงประสานขอรถดับเพลิงและรถน้ำ จาก อบต.คลองนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต อบต. วังตะเคียน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อบต. ศาลาแดง อบต. คลองอุดมชลจร อบต. ท่าไข่ อบจ.ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ฯลฯ รวมกว่า 20 คัน ช่วยกันสกัดเพลิง ที่โหมไหม้อย่างรุนแรง ประกอบกับมีลมพัดกระโชก รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ ทำให้อาคารถล่มลงมา เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชม.ครึ่ง เพลิงจึงอยู่ในวงจำกัด

จากการสอบถามคนงาน ได้กล่าวว่าตนและพนักงานได้ทำงานตามปกติในช่วงเกิดเหตุเห็นไฟลุกไหม้ที่เตาไฟฟ้าจากนั้นก็ลามไหม้อย่างรวดเร็ว พนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว ได้วิ่งหนีออกมาจากอาคารอย่างรวดเร็งซึ่งตนก็ได้วิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุเป็นคนสุดท้าย ตอนนี้อยู่งในช่วงที่ยังตกใจและรู้สึกสงสารเถ้าแก่ ที่เกิเดหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

เบื้องต้น นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งรอผลการตรวจสอบจาก ตำรวจ พสฐ.ฉะเชิงเทรา อีกครั้ง มูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า 230 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
7

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
9

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
10

ค้นโกดัง อู่ดังปทุมธานี เจอแล้ว ซุปเปอร์คาร์ มูลค่า9ล้าน รถหรูรอซ่อมอื้อ