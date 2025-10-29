ฝ่ายปกครอง เฝ้าจับหลวงพ่อเก๊ ขับเก๋งบิณฑบาตหน้าตลาด เช่าห้องแถวเปิดอาศรม เจ้าอาวาสวัดดังเดือด ลั่นไม่ใช่พระ ไม่ต้องสึกให้เปลี่ยนผ้าเหลืองออกทันทีฝากตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

วันที่ 29 ต.ค.2568 นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ นำกำลังตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าตลาดไร่วนาสิน หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนชาวบ้าน ว่า มีพระสงฆ์ ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ขับรถเก๋งมาบิณฑบาต และรอบิณฑบาตแบบยืนปักหลักไม่เดินไปไหน

เมื่อไปถึง พบพระสงฆ์รูปหนึ่งขับรถเก๋งมาจอดใกล้ๆตลาด ก่อนจะเปิดท้ายกระโปรงหลังรถคว้าอุปกรณ์แล้วเดินข้ามถนนมายืนรอบิณฑบาตหน้าแผงขายของหน้าตลาด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจสอบหนังสือสุทธิ ทราบชื่อต่อมา พระศักดิ์ หรือ นายสุทธิ์ศักดิ์ อายุ 82 ปี ซึ่งชาวบ้านชอบเรียกกันว่าหลวงพ่อ

โดยเจ้าหน้าที่พยายาม สอบถามว่าจำวัดอยู่วัดไหน หลวงพ่อก็ตอบบ่ายเบี่ยง แต่พอถูกเค้นถามหนักขึ้น สุดท้ายก็ยอมรับว่าเพิ่งมาอยู่ที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โดยเช่าห้องแถวพักอาศัยอยู่ห่างจากตลาดประมาณ 6-7 กม. แล้วเปิดเป็นสำนักสงฆ์ของตัวเอง เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปตรวจค้นพบว่าห้องแถวถูกสร้างเป็นลักษณะอาศรม สำหรับประกอบพิธีทั้งด้านของการดูดวง สะเดาะเคราะห์ ในตู้เย็นมีขวดเบียร์เพิ่งถูกเปิดดื่มไปครึ่งขวด เจ้าตัวอ้างว่าเป็นของพระรูปอื่นที่มาอาศัยอยู่

จากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวหลวงพ่อศักดิ์ ไปพบท่านเจ้าอาวาส วัดสุทธาวาส เพื่อไตร่สวนข้อเท็จจริง เมื่อมาถึงวัด พระมหาถาวร ฐานะวะโร ปธ.๙ ดร.เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ได้ซักถามหลวงพ่อสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับว่า ตนพร้อมกับเพื่อนพระสงฆ์อีก 2 รูปเดินทางจาก จ.ปทุมธานี

“มาอยู่ที่พัทยาได้ 1 ปีแต่ยังหาวัดจำพรรษาไม่ได้เลยเช่าห้องแถวเดือนละ 2,800 บาท ตั้งใจจะเปิดเป็นสำนักสงฆ์ของตัวเอง ส่วนเพื่อนพระสงฆ์อีก 2 รูป เหมือนรู้ตัวว่า ถูกเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามชิงหนีกลับบ้านไปก่อน ส่วนตัวเราคิดว่าไม่มีอะไรใช้ชีวิตตามปกติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาพบท่านเจ้าอาวาส”

ด้าน พระมหาถาวร พอรับฟังแล้วก็ถึงกับควันออกหู ตำหนิว่า พฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นมารศาสนา ทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย และถือว่าไม่ใช่พระพิภิกษุสงฆ์ที่แท้จริงจึงไม่จำเป็นต้องทำพิธีลาสิขา ให้ปลี่ยนผ้าเหลืองออกแล้วใส่ชุดฆราวาสทันที แล้วให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ฐานความผิด แต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

