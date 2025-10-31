ช็อก! สุนัขในเขตเชอร์โนบิล ประเทศยูเครน เปลี่ยนสีเป็นฟ้าทั้งตัว เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง-เร่งหาคำตอบ ปริศนาสารเคมีหรือการกลายพันธุ์?
กลุ่มอาสาสมัครดูแลสุนัขในเขตห้ามเข้าเชอร์โนบิล ประเทศยูเครน กำลังพยายามไขปริศนาว่าสุนัขบางตัวกลายเป็น “สีฟ้าทั้งตัว” ได้อย่างไร?
องค์กร Dogs of Chernobyl ซึ่งทำงานร่วมกับมูลนิธิ Clean Futures Fund เปิดเผยว่า “เจ้าหน้าที่กำลังออกไปจับสุนัขเพื่อทำหมันในพื้นที่เชอร์โนบิลเมื่อไม่นานมานี้ และได้พบเข้ากับสุนัข ‘สีฟ้า’ ที่ดูผิดปกติ”
“ขณะนี้เรากำลังจับสุนัขเพื่อทำหมัน และเจอสุนัข 3 ตัวที่เป็นสีฟ้าทั้งตัว ซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร?” มูลนิธิ Clean Futures Fund ระบุในโพสต์บนอินสตาแกรม
ด้านชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า “สุนัขเหล่านี้ยังไม่เคยเป็นสีฟ้ามาก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว”
โดยสุนัขประมาณ 700 ตัวที่อาศัยอยู่ในเขตเชอร์โนบิล ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี 1986 (พ.ศ. 2529)
ทาง Clean Futures Fund ได้ระบุเพิ่มเติมว่า “สีฟ้าไม่น่าจะเกิดจากรังสี แต่น่าจะเกิดจากการสัมผัสสารเคมีบางชนิด เช่น ของเหลวสีฟ้าจากห้องน้ำเคลื่อนที่ที่รั่วไหล”
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสุนัขจะมีสีผิดปกติ แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า “สุขภาพแข็งแรง และกระฉับกระเฉงดี” ขณะนี้ทีมงานยังคงพยายามจับสุนัขสีฟ้าเพื่อหาคำตอบของปรากฏการณ์ลึกลับนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
@dogsofchernobyl Blue dogs found in Chornobyl. A very unique experience we have to discuss. We are on the ground now catching dogs for sterilization and we came across 3 dogs that were completely blue. We are not sure exactly what is going. The town people are asking us why the dogs were blue, as They were not blue last week. We do not know the reason and we are attempting to catch them so we can find out what is happening. Most likely they’re getting into some sort of chemical. They seem to be very active and healthy but at this point we have not been able to catch them. Photos taken by the team October 2025 #dogs #bluedogs #chernobyl #strang #Love ♬ Ordinary – Alex Warren
สำหรับเขตห้ามเข้า เชอร์โนบิล ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศยูเครน เป็นที่รู้จักจาก “อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดครั้งร้ายแรงที่สุดของโลกในปี 2529” ซึ่งทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ และเกิดเขตห้ามเข้าเชอร์โนบิลขึ้นในรัศมีกว่า 30 กิโลเมตร เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี
