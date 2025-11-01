ฮามาสคืนเพิ่ม 3 ศพ! ยิวเร่งพิสูจน์ “อัตลักษณ์บุคคล” ส่งกลับ 30 ร่างชาวปาเลสไตน์

ฮามาสคืนเพิ่ม 3 ศพ! – วันที่ 1 พ.ย. เอพี รายงานว่า ขบวนการกาชาดเปิดเผยว่าส่งมอบศพผู้เสียชีวิต 3 รายให้แก่เจ้าหน้าที่อิสราเอลเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและอาจไม่ใช่ศพของตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังสูญหายใน ฉนวนกาซ่า อีก 11 ราย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลส่งมอบร่งผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ 30 รายให้กับเจ้าหน้าที่ในฉนวนกาซ่าในวันเดียวกัน
ภายหลังกลุ่มฮามาสส่งคืนศพของ นายซาฮาร์ บารุค อายุ 24 ปี และ นายอามิราม คูเปอร์ อายุ 85 ปี เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา
ท่ามกลางความโล่งใจของหลายฝ่ายที่กังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะล้มเหลว เนื่องจากอิสราเอลกล่าวหาว่าฮามาสละเมิดข้อตกลงและตอบโต้ด้วยการโจมตีฉนวนกาซ่าจนมีผู้เสียชีวิต 104 รายเมื่อวันที่ 28 ต.ค.
