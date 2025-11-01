ฮามาสคืนเพิ่ม 3 ศพ! – วันที่ 1 พ.ย. เอพี รายงานว่า ขบวนการกาชาดเปิดเผยว่าส่งมอบศพผู้เสียชีวิต 3 รายให้แก่เจ้าหน้าที่อิสราเอลเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและอาจไม่ใช่ศพของตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังสูญหายใน ฉนวนกาซ่า อีก 11 ราย

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลส่งมอบร่งผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ 30 รายให้กับเจ้าหน้าที่ในฉนวนกาซ่าในวันเดียวกัน

ฮามาสคืนเพิ่ม 3 ศพ! ยิวเร่งพิสูจน์ “อัตลักษณ์บุคคล” ส่งกลับ 30 ร่างชาวปาเลสไตน์

ฮามาสคืนเพิ่ม 3 ศพ! – IDF troops salute over the caskets containing the bodies of deceased hostages Amiram Cooper and Sahar Baruch in the Gaza Strip, October 30, 2025. (Israel Defense Forces)

ภายหลังกลุ่มฮามาสส่งคืนศพของ นายซาฮาร์ บารุค อายุ 24 ปี และ นายอามิราม คูเปอร์ อายุ 85 ปี เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา

ท่ามกลางความโล่งใจของหลายฝ่ายที่กังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะล้มเหลว เนื่องจากอิสราเอลกล่าวหาว่าฮามาสละเมิดข้อตกลงและตอบโต้ด้วยการโจมตีฉนวนกาซ่าจนมีผู้เสียชีวิต 104 รายเมื่อวันที่ 28 ต.ค.

ฮามาสคืนเพิ่ม 3 ศพ! – The 11 deceased hostages whose bodies were still held in Gaza as of October 30, 2025: (Top row from left) Meny Godard, Ran Gvili, Dror Or; (Second row) Itay Chen, Asaf Hamami, Oz Daniel, Hadar Goldin; (Bottom row) Sudthisak Rinthalak, Lior Rudaeff, Omer Neutra, Joshua Mollel. (Collage by Times of Israel; Photos: Courtesy)

Palestinian kids look into a Red Cross vehicles carrying the bodies of two people believed to be deceased hostages handed over by Hamas make their way toward the Kissufim border crossing with Israel, to be transferred to Israeli authorities, in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Wafa Hammad, 52, left, mother of Palestinian teen Yamen Hamed, 15 who was allegedly killed by the Israeli army during overnight clashes, cries while she takes the last look at his body during his funeral in the West Bank town of Silwad Friday, Oct. 31, 2025. (AP Photo/Nasser Nasser)

 

