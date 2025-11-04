เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงาน “ผลิตอาวุธ” ในเยอรมนี-เดนมาร์ก หาทุนสู้สงครามรัสเซีย

เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงาน – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 4 ต.ค. ว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน แถลงว่ายูเครนจะตั้งสำนักงานส่งออกอาวุธและผลิตอาวุธร่วมในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ภายในปีนี้
รายงานระบุว่ายูเครนกำลังขยายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรชาติตะวันตกในขณะที่การต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียยังตึงเครียดต่อเนื่องนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานดินแดนยูเครนเมื่อเดือนก.พ.2565
นายเซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โดรนทางทะเลและระบบปืนใหญ่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ยูเครนสามารถส่งออกได้ “นี่คือ (เรื่องของ) การผลิตและการส่งออกร่วมกันของอาวุธที่เราสามารถขายได้ เพื่อที่จะมีเงินมากขึ้นสำหรับการผลิตภายในประเทศของเราสำหรับสินค้าที่ขาดแคลนซึ่งเราไม่มีเงิน” นายเซเลนสกีกล่าว
ยูเครนยังพึ่งพาพันธมิตรในด้านอาวุธ ทั้งเครื่องบินขับไล่และระบบป้องกันภัยทางอากาศ ถึงอย่างนั้นก็มีความคืบหน้าในโครงการพัฒนาโดรนและขีปนาวุธ นายเซเลนสกีเสริมด้วยว่ายูเครนวางแผนที่จะเริ่มการผลิตขีปนาวุธที่ผลิตภายในประเทศจำนวนมาก ได้แก่ ขีปนาวุธร่อนฟลามิงโก และขีปนาวุธร่อนรูต้า
นายเซเลนสกีกล่าวอีกว่าคณะผู้แทนยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงโดรนระหว่างสหรัฐอเมริกาและยูเครนซึ่งทางการยูเครนหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาล ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
