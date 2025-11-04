เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงานรอยเตอร์ รายงานวันที่ 4 ต.ค. ว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน แถลงว่ายูเครนจะตั้งสำนักงานส่งออกอาวุธและผลิตอาวุธร่วมในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ภายในปีนี้

เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงาน “ผลิตอาวุธ” ในเยอรมนี-เดนมาร์ก หาทุนสู้สงครามรัสเซีย

เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงาน – Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy speaks during a news conference in Kyiv, Ukraine, Monday, Nov. 3, 2025. Ukraine will set up offices for arms exports and joint weapons production in Berlin and Copenhagen this year, President Volodymyr Zelenskiy said on Monday. Kyiv is scaling up its burgeoning domestic defense industry with help from its Western partners as it fends off Russian forces in its fourth year of war with Moscow. (AP Photo/Andrea Rosa)

รายงานระบุว่ายูเครนกำลังขยายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรชาติตะวันตกในขณะที่การต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียยังตึงเครียดต่อเนื่องนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานดินแดนยูเครนเมื่อเดือนก.พ.2565

นายเซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โดรนทางทะเลและระบบปืนใหญ่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ยูเครนสามารถส่งออกได้ “นี่คือ (เรื่องของ) การผลิตและการส่งออกร่วมกันของอาวุธที่เราสามารถขายได้ เพื่อที่จะมีเงินมากขึ้นสำหรับการผลิตภายในประเทศของเราสำหรับสินค้าที่ขาดแคลนซึ่งเราไม่มีเงิน” นายเซเลนสกีกล่าว

เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงาน “ผลิตอาวุธ” ในเยอรมนี-เดนมาร์ก หาทุนสู้สงครามรัสเซีย

The building of the regional administration is seed destroyed by Russia’s constant shelling, on the main square in the frontline city of Kherson, Southern Ukraine, Monday, Nov. 3, 2025. Speaking to reporters in Kyiv, Zelenskiy said naval drones and artillery systems were among the weapons that Kyiv would be able to export. “This is (about) co-production and export…of the weapons that we can allow ourselves to sell, in order to have more money for our internal production of deficit items for which we don’t have the money,” he said. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

ยูเครนยังพึ่งพาพันธมิตรในด้านอาวุธ ทั้งเครื่องบินขับไล่และระบบป้องกันภัยทางอากาศ ถึงอย่างนั้นก็มีความคืบหน้าในโครงการพัฒนาโดรนและขีปนาวุธ นายเซเลนสกีเสริมด้วยว่ายูเครนวางแผนที่จะเริ่มการผลิตขีปนาวุธที่ผลิตภายในประเทศจำนวนมาก ได้แก่ ขีปนาวุธร่อนฟลามิงโก และขีปนาวุธร่อนรูต้า

นายเซเลนสกีกล่าวอีกว่าคณะผู้แทนยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงโดรนระหว่างสหรัฐอเมริกาและยูเครนซึ่งทางการยูเครนหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาล ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงาน “ผลิตอาวุธ” ในเยอรมนี-เดนมาร์ก หาทุนสู้สงครามรัสเซีย

เซเลนสกีลุยตั้งสำนักงาน – Apartment buildings damaged by a Russian military strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in the frontline town of Kostiantynivka in the Donetsk region, Ukraine, November 1, 2025. REUTERS/Yan Dobronosov

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
8

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
9

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”
10

หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้ายเดือนพ.ย.68