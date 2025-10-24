ชาติอียูเห็นพ้องบีบีซี รายงานวันที่ 24 ต.ค. ว่า ผู้นำชาติสมาชิก สหภาพยุโรป (อียู) เห็นตรงกันว่าจะสนับสนุน “ความต้องการทางการเงิน” ของยูเครน แต่ชะลอแผนใช้เงินของรัสเซียซึ่งถูกอายัดไว้สำนักหักบัญชีของเบลเยียมราว 140 ล้านยูโร หรือเกือบ 5.33 ล้านล้านบาทโดยเลื่อนออกไปจนถึงเดือนธ.ค.

อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศอียูประกาศหลังการประชุมในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ว่า สหภาพยุโรปจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียที่พุ่งเป้าไปยังธุรกิจพลังงานของรัสเซีย

ชาติอียูเห็นพ้อง “หนุนการเงินช่วยยูเครน” แต่ชะลอแผนใช้สินทรัพย์อายัดของรัสเซีย

ชาติอียูเห็นพ้อง – Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy, left, and European Council President Antonio Costa arrive for an EU Summit at the European Council building in Brussels, Thursday, Oct. 23, 2025. (AP Photo/Francois Walschaerts)

การประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. คณะรัฐมนตรีชาติยุโรปหารือเกี่ยวกับการนำเงินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ไปให้ยูเครนในรูปแบบของ “เงินกู้ชดเชย” แต่สุดท้ายที่ประชุมชะลอแผนดังกล่าวและขอให้คณะกรรมาธิการเสนอทางเลือกสำหรับการสนับสนุนทางการเงินโดยพิจารณาจากการประเมินความต้องการทางการเงินของยูเครน

แถลงการณ์จากที่ประชุมระบุเพิ่มเติมว่า “ทรัพย์สินของรัสเซียควรถูกระงับไว้จนกว่ารัสเซียจะยุติการรุกรานยูเครนและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงคราม” เป้าหมายในขณะนี้คือการให้ผู้นำสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงในเดือนธ.ค. “นี่เป็นหัวข้อที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อย่างแน่นอนเพราะมีความซับซ้อนมาก และเห็นได้ชัดว่ายังมีประเด็นที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจน” นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าว

ชาติอียูเห็นพ้อง – Britain’s Prime Minister Keir Starmer welcomes Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy to 10 Downing Street in London, Friday, Oct. 24, 2025 for bilateral talks and a later meeting of the so-called “coalition of the willing”.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)

นายอันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวชื่นชมว่าอียูมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าความต้องการทางการเงินของยูเครนจะได้รับการตอบสนองในอีก 2 ปีข้างหน้า “รัสเซียควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ยูเครนจะมีทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นในการป้องกันตนเอง”

ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสุดด้วย แสดงความยินดีกับผลการหารือซึ่งเป็นสัญญาณของการสนับสนุนทางการเมืองต่อแนวคิดการใช้ทรัพยากรของรัสเซียเพื่อให้ยูเครนยังเดินหน้าต่อไปได้

ชาติอียูเห็นพ้อง “หนุนการเงินช่วยยูเครน” แต่ชะลอแผนใช้สินทรัพย์อายัดของรัสเซีย

Centre from left: Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy, Britain’s King Charles III and Major Ben Tracey inspect a guard of honour at Windsor Castle, England, Friday, Oct, 24, 2025. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

ทั้งนี้ การประชุมกลุ่ม “พันธมิตรผู้เต็มใจ” ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร จะเรียกร้องให้ผู้นำยุโรปเพิ่มการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปยูเครน

โดยนายเซเลนสกีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพร้อมด้วยนายมาร์ก รุตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) นายกรัฐมนตรีเมตเต เฟรเดอริกเซน ผู้นำเดนมาร์ก และนายกรัฐมนตรีดิก ชูฟ แห่งเนเธอร์แลนด์ ส่วนผู้นำประเทศอื่นๆ รวมถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส จะร่วมการประชุมแบบออนไลน์

ชาติอียูเห็นพ้อง “หนุนการเงินช่วยยูเครน” แต่ชะลอแผนใช้สินทรัพย์อายัดของรัสเซีย

Britain’s Prime Minister Keir Starmer welcomes Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy to 10 Downing Street in London, Friday, Oct. 24, 2025 for a later meeting of the so-called “coalition of the willing”.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)

 

