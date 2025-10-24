ชาติอียูเห็นพ้อง “หนุนการเงินช่วยยูเครน” แต่ชะลอแผนใช้สินทรัพย์อายัดของรัสเซีย

ชาติอียูเห็นพ้อง – บีบีซี รายงานวันที่ 24 ต.ค. ว่า ผู้นำชาติสมาชิก สหภาพยุโรป (อียู) เห็นตรงกันว่าจะสนับสนุน “ความต้องการทางการเงิน” ของยูเครน แต่ชะลอแผนใช้เงินของรัสเซียซึ่งถูกอายัดไว้สำนักหักบัญชีของเบลเยียมราว 140 ล้านยูโร หรือเกือบ 5.33 ล้านล้านบาทโดยเลื่อนออกไปจนถึงเดือนธ.ค.
อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศอียูประกาศหลังการประชุมในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ว่า สหภาพยุโรปจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียที่พุ่งเป้าไปยังธุรกิจพลังงานของรัสเซีย
การประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. คณะรัฐมนตรีชาติยุโรปหารือเกี่ยวกับการนำเงินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ไปให้ยูเครนในรูปแบบของ “เงินกู้ชดเชย” แต่สุดท้ายที่ประชุมชะลอแผนดังกล่าวและขอให้คณะกรรมาธิการเสนอทางเลือกสำหรับการสนับสนุนทางการเงินโดยพิจารณาจากการประเมินความต้องการทางการเงินของยูเครน
แถลงการณ์จากที่ประชุมระบุเพิ่มเติมว่า “ทรัพย์สินของรัสเซียควรถูกระงับไว้จนกว่ารัสเซียจะยุติการรุกรานยูเครนและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงคราม” เป้าหมายในขณะนี้คือการให้ผู้นำสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงในเดือนธ.ค. “นี่เป็นหัวข้อที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อย่างแน่นอนเพราะมีความซับซ้อนมาก และเห็นได้ชัดว่ายังมีประเด็นที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจน” นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าว
นายอันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวชื่นชมว่าอียูมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าความต้องการทางการเงินของยูเครนจะได้รับการตอบสนองในอีก 2 ปีข้างหน้า “รัสเซียควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ยูเครนจะมีทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นในการป้องกันตนเอง”
ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสุดด้วย แสดงความยินดีกับผลการหารือซึ่งเป็นสัญญาณของการสนับสนุนทางการเมืองต่อแนวคิดการใช้ทรัพยากรของรัสเซียเพื่อให้ยูเครนยังเดินหน้าต่อไปได้
ทั้งนี้ การประชุมกลุ่ม “พันธมิตรผู้เต็มใจ” ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร จะเรียกร้องให้ผู้นำยุโรปเพิ่มการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปยูเครน
โดยนายเซเลนสกีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพร้อมด้วยนายมาร์ก รุตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) นายกรัฐมนตรีเมตเต เฟรเดอริกเซน ผู้นำเดนมาร์ก และนายกรัฐมนตรีดิก ชูฟ แห่งเนเธอร์แลนด์ ส่วนผู้นำประเทศอื่นๆ รวมถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส จะร่วมการประชุมแบบออนไลน์
