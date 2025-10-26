รัสเซียสกัดกั้นโดรนยูเครน – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 26 ต.ค. ว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า ระบบต่อต้านอากาศยานสกัดกั้นโดรนโจมตีของยูเครนอย่างน้อย 82 ลำช่วงข้ามคืนวันเสาร์ที่ 25 ต.ค.
ขณะเดียวกันกองทัพยูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียโจมตีทางอากาศในพื้นที่กรุงเคียฟเมื่อค่ำวันเสาร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และได้รับบาดเจ็บ 31 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 6 คน
นายวิตาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ ระบุว่าอาคารที่พักอาศัย 2 แห่งถูกโจมตี โดยกรุงเคียฟและพื้นที่รอบๆ อยู่ภายใต้การแจ้งเตือนการโจมตีเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง
รายงานระบุอีกว่าทั้งสองฝ่ายปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีพลเรือนในดินแดนของแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวยูเครนหลังรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนก.พ.2565
