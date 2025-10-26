รัสเซียสกัดกั้นโดรนยูเครนรอยเตอร์ รายงานวันที่ 26 ต.ค. ว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า ระบบต่อต้านอากาศยานสกัดกั้นโดรนโจมตีของยูเครนอย่างน้อย 82 ลำช่วงข้ามคืนวันเสาร์ที่ 25 ต.ค.

ขณะเดียวกันกองทัพยูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียโจมตีทางอากาศในพื้นที่กรุงเคียฟเมื่อค่ำวันเสาร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และได้รับบาดเจ็บ 31 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 6 คน

รัสเซียสกัดกั้นโดรนยูเครน – Firefighters work at the site of food warehouses hit by an overnight Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 25, 2025. Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy called for new strong sanctions against Russia and its allies after Russian drones killed three and injured 31, including six children, in an overnight air attack on Kyiv. REUTERS/Valentyn Ogirenko

นายวิตาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ ระบุว่าอาคารที่พักอาศัย 2 แห่งถูกโจมตี โดยกรุงเคียฟและพื้นที่รอบๆ อยู่ภายใต้การแจ้งเตือนการโจมตีเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

รายงานระบุอีกว่าทั้งสองฝ่ายปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีพลเรือนในดินแดนของแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวยูเครนหลังรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนก.พ.2565

รัสเซียสกัดกั้นโดรนยูเครน – A firefighter walks at the site of food warehouses hit by an overnight Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 25, 2025. Russian air defence systems destroyed a drone heading towards Moscow, the mayor of the Russian capital, Sergei Sobyanin, said on Sunday on the Telegram messaging app. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Firefighters work at a destroyed apartment building after a Russian drone attack in Kyiv, Ukraine, Sunday, Oct. 26, 2025. The attack destroyed two high-rise apartment buildings and Kyiv’s Mayor Vitali Klitschko said on the Telegram messaging app that seven of the injured, including two children, were taken to city hospitals. (AP Photo/Dan Bashakov)

Firefighters work at a destroyed apartment building after a Russian drone attack in Kyiv, Ukraine, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Dan Bashakov)

 

