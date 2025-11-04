คิมยิงมิสไซล์ข่มขวัญ! รมต.สหรัฐคุยเกาหลีใต้ลุยแผนเรือดำน้ำพลังนุก-เยือนดีเอ็มซี

คิมยิงมิสไซล์ข่มขวัญ!ยอนฮัป รายงานวันที่ 4 พ.ย. ว่า นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา กล่าวหลังการหารือด้านความมั่นคงประจำปีกับ นายอัน กยูแบ็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ ว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานใน โครงการเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับเกาหลีใต้

คิมยิงมิสไซล์ข่มขวัญ! – In this photo provided by the South Korea Defense Ministry, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, left, shakes hands with South Korean Defense Minister Ahn Gyu-back for a photo at the 57th Security Consultative Meeting at the Defense Ministry in Seoul, South Korea, Tuesday, Nov. 4, 2025. North Korea fired around 10 artillery shells from its multiple rocket launcher system earlier this week, coinciding with a joint visit by the defense chiefs of South Korea and the United States to the Demilitarized Zone (DMZ) separating the two Koreas, the South’s military said Tuesday. (South Korea Defense Ministry via AP)

เมื่อถามถึงการอนุมัติของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ต่อการอนุญาตให้เกาหลีใต้สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่อู่ต่อเรือบริษัท ฮันวา โอเชียน ของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐ

นายเฮกเซธกล่าวว่า “ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้พันธมิตรของเราแข็งแกร่ง เขาต้องการให้พันธมิตรของเรามีศักยภาพสูงสุด” พร้อมเรียกเกาหลีใต้ว่าเป็นพันธมิตรต้นแบบเพราะมีอุตสาหกรรมต่อเรือที่น่าทึ่งซึ่งสหรัฐหวังว่าจะได้ร่วมมือกับเกาหลีใต้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสู้รบทางน้ำหรือเรือดำน้ำ

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, right, and South Korean Defense Minister Ahn Gyu-back salute as they inspect a guard of honor during a welcoming ceremony prior to the 57rd Security Consultative Meeting (SCM), at the defense ministry in Seoul, South Korea, Tuesday, Nov. 4, 2025. (Jeon Heon-Kyun/Pool Photo via AP)

ด้าน ประธานาธิบดีอี แจมยอง ผู้นำเกาหลีใต้ กล่าวว่าจะยกระดับแผนสร้างกองทัพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างมีนัยสำคัญควบคู่ไปกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการกลับมาเจรจากับเกาหลีเหนือ

ความภาคภูมิใจของประชาชนจะถูกบั่นทอนหากเกาหลีใต้ยังคงพึ่งพาต่างชาติในเรื่องขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ เกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะพัฒนากำลังทหารให้เป็นกองทัพที่ชาญฉลาดและแข็งแกร่งด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)

ข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุอีกว่า เกาหลีใต้อาจเปิดตัวเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ช่วงกลางทศวรรษ 2030 หากสหรัฐอนุญาตให้มีเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อน

คิมยิงมิสไซล์ข่มขวัญ! – U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, left, and South Korean Defense Minister Ahn Gyu-back shake hands after a joint press conference following the 57th Security Consultative Meeting at the Defense Ministry in Seoul, South Korea, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man, Pool)

ขณะเดียวกันคณะเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ (เจซีเอส) เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. เกาหลีเหนือภายใต้การนำของ นายคิม จองอึน ทดสอบยิงขีปนาวุธไปยังตอนเหนือของน่านน้ำนอกชายฝั่งทะเลเหลือง ไม่ถึง 1 ชั่วโมงก่อนที่นายเฮกเซธและนายอันจะเดินทางถึงค่ายโบนิฟาส ทางตอนใต้ของพื้นที่ความมั่นคงร่วม (เจเอสเอ) ในเขตปลอดทหาร (ดีเอ็มซี)

และเมื่อวันเสาร์ที่ 1 พ.ย. เกาหลีเหนือยังยิงปืนใหญ่อีก 10 ลูกในช่วงที่ประธานาธิบดีอี แจมยอง หารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่เมืองคยองจู ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ด้วย

 

