คิมยิงมิสไซล์ข่มขวัญ! รมต.สหรัฐคุยเกาหลีใต้ลุยแผนเรือดำน้ำพลังนุก-เยือนดีเอ็มซี

คิมยิงมิสไซล์ข่มขวัญ! – ยอนฮัป รายงานวันที่ 4 พ.ย. ว่า นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา กล่าวหลังการหารือด้านความมั่นคงประจำปีกับ นายอัน กยูแบ็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ ว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานใน โครงการเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับเกาหลีใต้
เมื่อถามถึงการอนุมัติของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ต่อการอนุญาตให้เกาหลีใต้สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่อู่ต่อเรือบริษัท ฮันวา โอเชียน ของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐ
นายเฮกเซธกล่าวว่า “ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้พันธมิตรของเราแข็งแกร่ง เขาต้องการให้พันธมิตรของเรามีศักยภาพสูงสุด” พร้อมเรียกเกาหลีใต้ว่าเป็นพันธมิตรต้นแบบเพราะมีอุตสาหกรรมต่อเรือที่น่าทึ่งซึ่งสหรัฐหวังว่าจะได้ร่วมมือกับเกาหลีใต้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสู้รบทางน้ำหรือเรือดำน้ำ
ด้าน ประธานาธิบดีอี แจมยอง ผู้นำเกาหลีใต้ กล่าวว่าจะยกระดับแผนสร้างกองทัพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างมีนัยสำคัญควบคู่ไปกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการกลับมาเจรจากับเกาหลีเหนือ
ความภาคภูมิใจของประชาชนจะถูกบั่นทอนหากเกาหลีใต้ยังคงพึ่งพาต่างชาติในเรื่องขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ เกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะพัฒนากำลังทหารให้เป็นกองทัพที่ชาญฉลาดและแข็งแกร่งด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)
ข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุอีกว่า เกาหลีใต้อาจเปิดตัวเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ช่วงกลางทศวรรษ 2030 หากสหรัฐอนุญาตให้มีเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อน
ขณะเดียวกันคณะเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ (เจซีเอส) เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. เกาหลีเหนือภายใต้การนำของ นายคิม จองอึน ทดสอบยิงขีปนาวุธไปยังตอนเหนือของน่านน้ำนอกชายฝั่งทะเลเหลือง ไม่ถึง 1 ชั่วโมงก่อนที่นายเฮกเซธและนายอันจะเดินทางถึงค่ายโบนิฟาส ทางตอนใต้ของพื้นที่ความมั่นคงร่วม (เจเอสเอ) ในเขตปลอดทหาร (ดีเอ็มซี)
และเมื่อวันเสาร์ที่ 1 พ.ย. เกาหลีเหนือยังยิงปืนใหญ่อีก 10 ลูกในช่วงที่ประธานาธิบดีอี แจมยอง หารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่เมืองคยองจู ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: