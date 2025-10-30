ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง – วันที่ 30 ต.ค. รอยเตอร์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา หารือกับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่ฐานทัพอากาศเกาหลีใต้ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ถือเป็นการพบปะต่อหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 และเป็นการปิดฉากภารกิจเยือนเอเชียครั้งประวัติศาสตร์ของนายทรัมป์ซึ่งกล่าวว่ามีความก้าวหน้าทางการค้าอย่างมากระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง ตกลง “ส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ” จับตาสหรัฐจ่อทดสอบนุกในรอบ 33 ปี

President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping shake hands before their meeting at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

“ผมยินดีที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ต่อไปเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ” นายสีกล่าวและเสริมว่าการประชุมซึ่งจัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง

ขณะที่นายทรัมป์พูดถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงในการพบปะกับนายสีหลายครั้งเนื่องจากคณะผู้แทนการค้าของสหรัฐและจีนบรรลุฉันทามติพื้นฐานในการหารือถึงข้อกังวลหลักของกันและกันที่มาเลเซียเมื่อ 26 ต.ค. แต่เพราะทั้งสองประเทศพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดมากขึ้นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจึงเกิดคำว่าการเจรจาการค้าแบบผ่อนคลายจะยืดเยื้ออีกนานแค่ไหน

ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง ตกลง “ส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ” จับตาสหรัฐจ่อทดสอบนุกในรอบ 33 ปี

ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง – President Donald Trump, right, and Chinese President Xi Jinping, third left, hold their summit talk at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

ก่อนหน้านี้จีนประกาศว่ามีแผนจะขยายข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายาก ส่งผลให้นายทรัมป์ข่มขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของจีน 100% รวมถึงจำกัดการส่งออกสินค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ของสหรัฐไปยังจีน

อย่างไรก็ตาม นายทรัมป์เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าจีนตกลงที่จะคงการส่งออกแร่ธาตุหายากไปทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง 1 ปี นายทรัมป์ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยแต่ย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยยุติปัญหานี้

ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง ตกลง “ส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ” จับตาสหรัฐจ่อทดสอบนุกในรอบ 33 ปี

ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง – U.S. President Donald Trump gestures as he boards Air Force One at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, October 30, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า “เพื่อโลก ทั่วโลก คุณอาจพูดได้ว่านี่เป็นสถานการณ์ระดับโลก ไม่ใช่แค่สถานการณ์ของสหรัฐ ไม่มีอุปสรรคใดๆ เกี่ยวกับแร่ธาตุหายากเลย หวังว่าสิ่งนั้นจะหายไปจากคำศัพท์ของเราอีกสักพัก”

วันเดียวกัน นายทรัมป์โพสต์ข้อความด้วยว่าสหรัฐจะเร่งทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ “เนื่องจากโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศอื่นๆ ผมจึงสั่งการให้กระทรวงกลาโหมเริ่มทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเราอย่างเท่าเทียมกัน” ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปีนับตั้งแต่สหรัฐซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์ในประจำการมากกว่าประเทศอื่นๆ ระงับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เมื่อปี 2535

ทั้งนี้ ธาตุหายาก 17 ชนิดมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน อาวุธ และกลายเป็นแหล่งอิทธิพลสำคัญที่สุดของจีนในการทำสงครามการค้ากับสหรัฐ มาตรการควบคุมการส่งออกที่จีนประกาศเมื่อเดือนเม.ย. ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแร่ธาตุหายากเป็นวงกว้างในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแม่เหล็กธาตุหายาก ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายต้องระงับการผลิต

U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping talk as they leave after a bilateral meeting at Gimhae International Airport, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Busan, South Korea, October 30, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

 

