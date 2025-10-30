ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง ตกลง “ส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ” จับตาสหรัฐจ่อทดสอบนุกในรอบ 33 ปี

ทรัมป์คุยสี จิ้นผิง – วันที่ 30 ต.ค. รอยเตอร์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา หารือกับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่ฐานทัพอากาศเกาหลีใต้ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
ถือเป็นการพบปะต่อหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 และเป็นการปิดฉากภารกิจเยือนเอเชียครั้งประวัติศาสตร์ของนายทรัมป์ซึ่งกล่าวว่ามีความก้าวหน้าทางการค้าอย่างมากระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“ผมยินดีที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ต่อไปเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ” นายสีกล่าวและเสริมว่าการประชุมซึ่งจัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง
ขณะที่นายทรัมป์พูดถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงในการพบปะกับนายสีหลายครั้งเนื่องจากคณะผู้แทนการค้าของสหรัฐและจีนบรรลุฉันทามติพื้นฐานในการหารือถึงข้อกังวลหลักของกันและกันที่มาเลเซียเมื่อ 26 ต.ค. แต่เพราะทั้งสองประเทศพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดมากขึ้นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจึงเกิดคำว่าการเจรจาการค้าแบบผ่อนคลายจะยืดเยื้ออีกนานแค่ไหน
ก่อนหน้านี้จีนประกาศว่ามีแผนจะขยายข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายาก ส่งผลให้นายทรัมป์ข่มขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของจีน 100% รวมถึงจำกัดการส่งออกสินค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ของสหรัฐไปยังจีน
อย่างไรก็ตาม นายทรัมป์เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าจีนตกลงที่จะคงการส่งออกแร่ธาตุหายากไปทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง 1 ปี นายทรัมป์ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยแต่ย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยยุติปัญหานี้
ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า “เพื่อโลก ทั่วโลก คุณอาจพูดได้ว่านี่เป็นสถานการณ์ระดับโลก ไม่ใช่แค่สถานการณ์ของสหรัฐ ไม่มีอุปสรรคใดๆ เกี่ยวกับแร่ธาตุหายากเลย หวังว่าสิ่งนั้นจะหายไปจากคำศัพท์ของเราอีกสักพัก”
วันเดียวกัน นายทรัมป์โพสต์ข้อความด้วยว่าสหรัฐจะเร่งทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ “เนื่องจากโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศอื่นๆ ผมจึงสั่งการให้กระทรวงกลาโหมเริ่มทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเราอย่างเท่าเทียมกัน” ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปีนับตั้งแต่สหรัฐซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์ในประจำการมากกว่าประเทศอื่นๆ ระงับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เมื่อปี 2535
ทั้งนี้ ธาตุหายาก 17 ชนิดมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน อาวุธ และกลายเป็นแหล่งอิทธิพลสำคัญที่สุดของจีนในการทำสงครามการค้ากับสหรัฐ มาตรการควบคุมการส่งออกที่จีนประกาศเมื่อเดือนเม.ย. ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแร่ธาตุหายากเป็นวงกว้างในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแม่เหล็กธาตุหายาก ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายต้องระงับการผลิต
