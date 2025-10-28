ทรัมป์ชื่นมื่นชม “ทาคาอิจิ” นายกฯ หญิงคนแรกของญี่ปุ่น ฉลุยดีลยุคทองใหม่-แร่แรร์

ทรัมป์ชื่นมื่นชมรอยเตอร์ รายงานวันที่ 28 ต.ค. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา กล่าวชื่นชม นางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น ระหว่างเดินทางเยือนกรุงโตเกียว

เพื่อหารือและลงนามในข้อตกลงการค้าที่สองผู้นำสัญญาว่าจะเป็น “ยุคทองใหม่” สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคี และยืนยันข้อตกลงที่ลงนามไปเมื่อต้นปี รวมถึงกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดจากญี่ปุ่นที่ร้อยละ 15 ลดลงจากร้อยละ 25 ที่นายทรัมป์เคยขู่ไว้

ทรัมป์ชื่นมื่นชม – U.S. President Donald Trump, left, and Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi attend a signing ceremony at Akasaka Palace state guest house in Tokyo Tuesday, Oct. 28, 2025. US President Donald Trump lavished praise on Japan’s first female leader Sanae Takaichi in Tokyo on Oct 28, welcoming her pledge to accelerate a military buildup and signing deals on trade and critical minerals. (Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP)

นายทรัมป์และนางทาคาอิจิยังลงนามในข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการจัดหาแร่ธาตุสำคัญและแร่ธาตุหายากท่ามกลางความพยายามลดการพึ่งพาจีนซึ่งผูกขาดวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนไปจนถึงเครื่องบินขับไล่ ข้อตกลงนี้พุ่งเป้าที่จะร่วมกันกำหนดโครงการต่างๆ เช่น แม่เหล็ก แบตเตอรี่ และจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคลังแร่ธาตุสำคัญ

นอกจากนี้นางทาคาอิจิยังเสนอแพ็คเกจลงทุนในสหรัฐมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 17.9 ล้านบาท รวมถึงการต่อเรือ เพิ่มการซื้อถั่วเหลือง ก๊าซธรรมชาติ และรถกระบะจากสหรัฐ พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเร่งรัดแผนการเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่ร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ด้วย

President Donald Trump, front left, and Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi, right, arrive for their bilateral meeting at Akasaka Palace in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

นางทาคาอิจิซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของ อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้เป็นทั้งเพื่อนทางการเมืองและคู่หูนักกอล์ฟของนายทรัมป์ ยังกล่าวถึงบทบาทของนายทรัมป์ในการผลักดันรักษาข้อตกลงระหว่างไทย-กัมพูชา และอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะเสนอชื่อนายทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีหน้า

รายงานระบุด้วยว่านายทรัมป์กล่าวว่าการจับมือทักทายของนางทาคาอิจินั้นแข็งแกร่งมาก “คุณจะเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ ผมขอแสดงความยินดีกับคุณที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก”

ทรัมป์ชื่นมื่นชม – U.S. President Donald Trump speaks as Japanese Prime Minister Sanae Takaichi gestures towards military personnel, aboard the aircraft carrier USS George Washington, during their visit to the U.S. Navy’s Yokosuka base in Yokosuka, Japan, October 28, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon TPX IMAGES OF THE DAY

 

