ทรัมป์ชื่นมื่นชม “ทาคาอิจิ” นายกฯ หญิงคนแรกของญี่ปุ่น ฉลุยดีลยุคทองใหม่-แร่แรร์

ทรัมป์ชื่นมื่นชม – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 28 ต.ค. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา กล่าวชื่นชม นางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น ระหว่างเดินทางเยือนกรุงโตเกียว
เพื่อหารือและลงนามในข้อตกลงการค้าที่สองผู้นำสัญญาว่าจะเป็น “ยุคทองใหม่” สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคี และยืนยันข้อตกลงที่ลงนามไปเมื่อต้นปี รวมถึงกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดจากญี่ปุ่นที่ร้อยละ 15 ลดลงจากร้อยละ 25 ที่นายทรัมป์เคยขู่ไว้
นายทรัมป์และนางทาคาอิจิยังลงนามในข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการจัดหาแร่ธาตุสำคัญและแร่ธาตุหายากท่ามกลางความพยายามลดการพึ่งพาจีนซึ่งผูกขาดวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนไปจนถึงเครื่องบินขับไล่ ข้อตกลงนี้พุ่งเป้าที่จะร่วมกันกำหนดโครงการต่างๆ เช่น แม่เหล็ก แบตเตอรี่ และจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคลังแร่ธาตุสำคัญ
นอกจากนี้นางทาคาอิจิยังเสนอแพ็คเกจลงทุนในสหรัฐมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 17.9 ล้านบาท รวมถึงการต่อเรือ เพิ่มการซื้อถั่วเหลือง ก๊าซธรรมชาติ และรถกระบะจากสหรัฐ พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเร่งรัดแผนการเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่ร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ด้วย
นางทาคาอิจิซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของ อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้เป็นทั้งเพื่อนทางการเมืองและคู่หูนักกอล์ฟของนายทรัมป์ ยังกล่าวถึงบทบาทของนายทรัมป์ในการผลักดันรักษาข้อตกลงระหว่างไทย-กัมพูชา และอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะเสนอชื่อนายทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีหน้า
รายงานระบุด้วยว่านายทรัมป์กล่าวว่าการจับมือทักทายของนางทาคาอิจินั้นแข็งแกร่งมาก “คุณจะเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ ผมขอแสดงความยินดีกับคุณที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: