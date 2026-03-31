ทรัมป์ขู่ซ้ำ – เอพี รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่าจะทำลายทรัพยากรพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆ ของอิหร่านอย่างกว้างขวางซึ่งอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดที่ใช้สำหรับน้ำดื่ม หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้ในเร็ววัน
ก่อนหน้านี้นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทมส์ว่ากองทัพสหรัฐอาจเข้ายึดเกาะคาร์ก (เกาะฆอร์ก) ศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวเปอร์เซีย โดยนายทรัมป์อ้างซ้ำๆ หลายครั้งว่ากำลังมีความคืบหน้าทางการทูตแม้รัฐบาลอิหร่านจะปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐก็ตาม
ข้อความส่วนหนึ่งจากโพสต์บนทรูธโซเชียลนายทรัมป์กล่าวว่า “มีความคืบหน้าอย่างมาก” ในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหาร แต่ย้ำว่าถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในเร็วๆ นี้ และหากช่องแคบฮอร์มุซไม่เปิดดำเนินการตามปกติในทันที สหรัฐจะขยายการโจมตีด้วยการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงต่อเป้าหมายสำคัญทั้งโรงไฟฟ้า บ่อน้ำมัน เกาะคาร์ก และอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วย
นายทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์ว่า สหรัฐกำลังเจรจากับนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน และอดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) ปฏิเสธการเจรจาที่ดำเนินการโดยปากีสถานว่าเป็นเพียงข้ออ้างสำหรับการส่งทหารอเมริกันมายังตะวันออกกลาง ภายหลังรัฐบาลสหรัฐยังเพิ่มระดับการข่มขู่และส่งทหารอเมริกันอีกหลายพันนายไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ขณะที่สหรัฐกำหนดเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก อิหร่านขู่ว่าจะเปิดฉากการรุกรานทางบกไปยังประเทศอาหรับ รวมถึงวางทุ่นระเบิดในอ่าวเปอร์เซียถ้ากองทัพสหรัฐเหยียบย่างเข้ามาในดินแดนของตน
นายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอ 15 ข้อจากฝ่ายบริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีข้อเรียกร้องที่ “มากเกินไป ไม่สมจริง และไร้เหตุผล” พร้อมทั้งยืนกรานว่าไม่มีการเจรจาโดยตรงใดๆ เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ
ตามรายงานของสื่อทางการ นายกาลีบาฟกล่าวว่ากองกำลังอิหร่าน “รอการมาถึงของกองทัพอเมริกันบนพื้นดินเพื่อจุดไฟเผาและลงโทษพันธมิตรในภูมิภาคของพวกเขาไปตลอดกาล”
รายงานระบุด้วยว่าอิหร่านยังเดินหน้าโจมตีหลายประเทศอาหรับ รวมถึงยิงถล่มโรงงานผลิตน้ำและโรงไฟฟ้าสำคัญในคูเวต ทั้งยังโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในอิสราเอลและมีเสียงสัญญาณไซเรนดังขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์วิจัยนิวเคลียร์หลักของอิสราเอล ซึ่งถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
สื่อในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กล่าวว่าเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตในน่านน้ำนอกชายฝั่งนครดูไบ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลุกลามและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับไฟ ขณะที่สำนักข่าวรัฐบาลคูเวตรายงานตามแถลงการณ์จากบริษัท ปิโตรเลียมคูเวต ว่า เรืออัล ซัลมี เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ของคูเวตถูกอิหร่านโจมตีโดยเจตนาขณะจอดทอดสมออยู่ที่ท่าเรือดูไบ
เบื้องต้นมีคนงานเสียชีวิตแล้ว 1 ราย และทหารบาดเจ็บอีก 10 นาย ด้านซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าสกัดกั้นขีปนาวุธ 5 ลูกที่พุ่งเป้าไปยังจังหวัดทางตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ
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