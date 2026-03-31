ทรัมป์ขู่ซ้ำเอพี รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่าจะทำลายทรัพยากรพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆ ของอิหร่านอย่างกว้างขวางซึ่งอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดที่ใช้สำหรับน้ำดื่ม หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้ในเร็ววัน

ก่อนหน้านี้นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทมส์ว่ากองทัพสหรัฐอาจเข้ายึดเกาะคาร์ก (เกาะฆอร์ก) ศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวเปอร์เซีย โดยนายทรัมป์อ้างซ้ำๆ หลายครั้งว่ากำลังมีความคืบหน้าทางการทูตแม้รัฐบาลอิหร่านจะปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐก็ตาม

ทรัมป์ขู่ซ้ำ - ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นสถานีขนถ่ายน้ำมันที่เกาะคาร์ก ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2026 2026

FILE PHOTO: A satellite image shows an oil terminal at Kharg Island, Iran, February 25, 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT/File Photo

ข้อความส่วนหนึ่งจากโพสต์บนทรูธโซเชียลนายทรัมป์กล่าวว่า “มีความคืบหน้าอย่างมาก” ในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหาร แต่ย้ำว่าถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในเร็วๆ นี้ และหากช่องแคบฮอร์มุซไม่เปิดดำเนินการตามปกติในทันที สหรัฐจะขยายการโจมตีด้วยการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงต่อเป้าหมายสำคัญทั้งโรงไฟฟ้า บ่อน้ำมัน เกาะคาร์ก และอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วย

นายทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์ว่า สหรัฐกำลังเจรจากับนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน และอดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) ปฏิเสธการเจรจาที่ดำเนินการโดยปากีสถานว่าเป็นเพียงข้ออ้างสำหรับการส่งทหารอเมริกันมายังตะวันออกกลาง ภายหลังรัฐบาลสหรัฐยังเพิ่มระดับการข่มขู่และส่งทหารอเมริกันอีกหลายพันนายไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลาง

เจ้าหน้าที่อิสราเอลตรวจสอบบ้านที่เสียหายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านในเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026

Israeli authorities inspect a damaged house following an Iranian missile strike in Haifa, Israel, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)

ขณะที่สหรัฐกำหนดเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก อิหร่านขู่ว่าจะเปิดฉากการรุกรานทางบกไปยังประเทศอาหรับ รวมถึงวางทุ่นระเบิดในอ่าวเปอร์เซียถ้ากองทัพสหรัฐเหยียบย่างเข้ามาในดินแดนของตน

นายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอ 15 ข้อจากฝ่ายบริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีข้อเรียกร้องที่ “มากเกินไป ไม่สมจริง และไร้เหตุผล” พร้อมทั้งยืนกรานว่าไม่มีการเจรจาโดยตรงใดๆ เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ

ตามรายงานของสื่อทางการ นายกาลีบาฟกล่าวว่ากองกำลังอิหร่าน “รอการมาถึงของกองทัพอเมริกันบนพื้นดินเพื่อจุดไฟเผาและลงโทษพันธมิตรในภูมิภาคของพวกเขาไปตลอดกาล”

ทรัมป์ขู่ซ้ำ - ภาพเหมือนของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน (ซ้าย) ปรากฏให้เห็นท่ามกลางควันไฟที่ลอยขึ้นหลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดาฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026

A portrait of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, left, is seen, as smoke rises following an Israeli airstrike in Dahiyeh, Beirut’s southern suburbs, Lebanon, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)

รายงานระบุด้วยว่าอิหร่านยังเดินหน้าโจมตีหลายประเทศอาหรับ รวมถึงยิงถล่มโรงงานผลิตน้ำและโรงไฟฟ้าสำคัญในคูเวต ทั้งยังโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในอิสราเอลและมีเสียงสัญญาณไซเรนดังขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์วิจัยนิวเคลียร์หลักของอิสราเอล ซึ่งถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

สื่อในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กล่าวว่าเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตในน่านน้ำนอกชายฝั่งนครดูไบ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลุกลามและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับไฟ ขณะที่สำนักข่าวรัฐบาลคูเวตรายงานตามแถลงการณ์จากบริษัท ปิโตรเลียมคูเวต ว่า เรืออัล ซัลมี เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ของคูเวตถูกอิหร่านโจมตีโดยเจตนาขณะจอดทอดสมออยู่ที่ท่าเรือดูไบ

เบื้องต้นมีคนงานเสียชีวิตแล้ว 1 ราย และทหารบาดเจ็บอีก 10 นาย ด้านซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าสกัดกั้นขีปนาวุธ 5 ลูกที่พุ่งเป้าไปยังจังหวัดทางตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ

ประชาชนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026

ทรัมป์ขู่ซ้ำ – People inspect the site of an Israeli airstrike that struck an apartment building in Dahiyeh, Beirut’s southern suburbs, Lebanon, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดับไฟที่ลุกไหม้ ณ จุดเกิดเหตุขีปนาวุธของอิหร่านในเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026

ทรัมป์ขู่ซ้ำ – Firefighters work to extinguish a fire at the site of an Iranian missile strike in Haifa, Israel, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)

 

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