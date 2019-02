ผู้หญิงขอเป็นผู้นำ! เดโมแครตคนที่2 ฝ่าหิมะเปิดตัวสู้ศึกปธน.สหรัฐ 2020

ผู้หญิงขอเป็นผู้นำ – เอพี รายงานวันที่ 11 ก.พ. ว่า สมาชิกวุฒิสภาสตรีคนที่สองจากพรรคเโมแครติก หรือ เดโมแครต สหรัฐอเมริกา เปิดตัวขอสู้ศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ 2020 หรือในปีพ.ศ.2563 ต่อเนื่องเป็นคนที่สอง คือ นางเอมี โคลบุชาร์ เปิดตัวท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายลงมาอย่างหนัก บนเวทีริมแม่น้ำมิสซิสซิปปี รัฐมินเนโซตา ขณะที่ผู้สนับสนุนปักหลักยืนเชียร์อย่างไม่ท้อถอย

“We must respect our frontline troops, diplomats, and intelligence officers … They deserve better than foreign policy by tweet,” Sen. Amy Klobuchar says as she officially launches 2020 presidential campaign https://t.co/tdAJEyLFUB pic.twitter.com/ECaq2wrZmD

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 10 กุมภาพันธ์ 2562