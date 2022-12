รวบสองหนุ่มหื่น “ลวนลาม” สาวเกาหลีระหว่าง “ไลฟ์สตรีม” เที่ยวมุมไบ

รวบสองหนุ่มหื่น – วันที่ 2 ธ.ค. บีบีซี รายงานความคืบหน้าเหตุฉาวสะเทือนโลกออนไลน์ หลังจากนักท่องเที่ยวสาวชาวเกาหลีใต้ถูกชายหนุ่มชาวอินเดีย 2 คนลวนลามระหว่าง ไลฟ์สตรีม ท่องเที่ยวในนครมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตกของ อินเดีย

จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยและมีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีนั้น ล่าสุดตำรวจจับกุมชายหนุ่มทั้งสองคนได้แล้ว และเบื้องต้นถูกตั้งข้อหาลวนลามทางเพศ

@MumbaiPolice A streamer from Korea was harassed by these boys in Khar last night while she was live streaming in front of a 1000+ people. This is disgusting and some action needs to be taken against them. This cannot go unpunished. pic.twitter.com/WuUEzfxTju

— Aditya (@Beaver_R6) November 30, 2022