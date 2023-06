ย้อนสัมภาษณ์ สต็อกตัน รัซ CEO ของ โอเชียนเกต เคยให้สัมภาษณ์ว่า ระบบบังคับการภายใน เรือดำน้ำไททัน ควบคุมด้วย จอยสติ๊ก แบบเดียวกับที่ใช้เล่นเกม

กำลังเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกจับตามองไปทั่วโลก สำหรับการหายไปของ เรือดำน้ำไททัน เรือดำน้ำขนาดเล็กของ บริษัท โอเชียนเกต ในสหรัฐอเมริกา

โดยมีผู้โดยสารภายในเรือทั้งหมด 5 คน ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.66 จนถึงขณะนี้ ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นกังวลคือ ออกซิเจนในเรือกำลังจะหมด

สต็อกตัน รัซ CEO ของ โอเชียนเกต ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ผู้สูญหายที่อยู่บนเรือ เคยเล่าถึงการใช้งานระบบเรือดำน้ำไททันจะถูกควบคุมด้วยระบบง่าย ๆ

เขากล่าวว่า “เราดำเนินการทั้งหมดด้วยจอยสติ๊ก อยากไปข้างหน้าก็หมุนไปหนา อยากไปข้างหลังก็หมุนไปหลัง เลี้ยวซ้าย-ขวา ขึ้น-ลง ผ่านระบบบลูทูธ มันทนทาน และเรามีสำรองหลายชิ้น”

‘จอยสติ๊กคอนโทรลเลอร์’ นี้ได้รับการเปิดเผยว่า เป็นคอนโทรลเลอร์เกมแพดของโลจิเทค (Logitech) ที่ได้รับการดัดแปลง ซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์ที่โดดเด่นในช่วงต้นยุค 2000

ชิ้นส่วนภายในเรือบางชิ้นเป็นส่วนประกอบที่หาซื้อไม่ได้ทั่วไป โดยใช้ไฟภายในที่ซื้อมาจากบริษัท CamperWorld ซึ่งเป็นบริษัทยานยนต์

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรือดำน้ำไททันหายไป ปลายปีที่แล้ว ผู้สื่อข่าว เดวิด โพค จากสื่อ CBS ของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในเรือดำน้ำไททันตอนนั้นเล่าว่า เรือดำน้ำสูญเสียการสื่อสารกับเรือที่นำทาง ทำให้การเดินทางต้องจบลง

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023