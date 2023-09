สื่อดังแฉคลิปเจ้าหน้าที่สนามบินมะนิลาขโมยเงินผู้โดยสาร กลัวถูกจับได้ ก่อนยัดเงินเข้าปากเคี้ยวกลืนทำลายหลักฐานนับหมื่นบาท

ซีเอ็นเอ็น รายงานข่าวที่กำลังเป็นที่จับตามอง สืบเนื่องจากคลิปวิดีโอของสื่อดังที่เผยให้เห็นถึง เจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัยในสนามบินหญิงรายหนึ่งพยายามกลืนเงิน 300 ดอลลาร์หรือราว 10,800 บาทลงท้อง เพื่อไม่ให้จับได้ หลังถูกกล่าวหาจากผู้โดยสารชาวจีนว่าเธอขโมยเงินไป สุดท้ายกล้องวงจรปิดจับได้ และถูกดำเนินคดีในที่สุด

ทางด้านนายเจมี เบาติสตา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ส่งสัญญาณเพื่อกำหนดโทษสูงสุด ต่อบุคลากรของสนามบินนานาชาตินินอย อากีโน (NAIA) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดก็ตาม โดยเขาได้แสดงความตกใจกับเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัย ที่ถูกจับได้ว่ายัดแบงก์ดอลลาร์เข้าปากของเธอ

WATCH: A video obtained by CNN Philippines shows a member of the Office for Transportation Security seemingly swallowing the dollar bills she allegedly stole from a passenger at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. pic.twitter.com/hKw3ggahNq

— CNN Philippines (@cnnphilippines) September 20, 2023