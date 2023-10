ทูตสหรัฐโพสต์ภาพอบอุ่น เศรษฐา-ไบเดน และภริยา ชี้รอยยิ้มมิตรภาพ ฉลองสัมพันธ์ 190 ปี ไทย-สหรัฐ

นายโรเบิร์ต เอฟ.โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโพสต์ภาพและข้อความผ่านเอ็กซ์ (อดีตทวิตเตอร์) เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ต.ค. ตามเวลาประเทศไทยถึงภาพ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นางจิล ไบเดน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา ซึ่งเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมประชุมและภริยาโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพที่ The Metropolitan Museum of Art หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในช่วงการประชุมยูเอ็นที่นครนิวยอร์ก เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นายโกเดคระบุว่า ภาพถ่ายในบรรยากาศอบอุ่นระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งรอยยิ้มข้ามผ่านพรมแดนและเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ที่หยั่งรากลึกระหว่างสองชาติ ในโอกาสพิเศษนี้ เราไม่เพียงเฉลิมฉลองพลังแห่งรอยยิ้มแต่ยังรวมถึงมิตรภาพที่คงทนยาวนานระหว่างสหรัฐและไทยอีกด้วย #วันยิ้มโลก#190ปีสหรัฐ-ไทย

“A heartwarming moment captured between the Prime Minister of and @POTUS, where smiles transcend borders and symbolize the deep-rooted ties between our nations. On this special day, we’re not only celebrating the power of smiles but also the enduring friendship between . #WorldSmileDay #190ThaiUS” Ambassador Godec stated via x

……….

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

• 190 ปีสานสัมพันธ์ทางการทูต “สหรัฐ” สื่อสาร “รัฐบาลไทย” อย่างใกล้ชิดในประเด็นเมียนมา

• สหรัฐพาสื่อไทยทัวร์เรือ “ยูเอสเอส เมคิน ไอส์แลนด์” ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2566

• เปิดภาพ “เรือยูเอสเอส เมคิน ไอส์แลนด์” เรือโจมตียกพลขึ้นบก ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2566