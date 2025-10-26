มาเลเซียลงนามข้อตกลงการค้า – วันที่ 26 ต.ค. สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย และ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ลงนามข้อตกลงการระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ครั้งที่ 47 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยกำหนดอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้ามาเลเซียไปยังสหรัฐที่ร้อยละ 19 ตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่เดือนส.ค.ที่ผ่านมา นอกจากการผ่อนปรนภาษีแล้วข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการจัดหาแร่ธาตุสำคัญให้แก่สหรัฐด้วย

มาเลเซียลงนามข้อตกลงการค้า ผ่อนปรนภาษีนำเข้า "ขายแร่ธาตุหายาก" กับสหรัฐ

มาเลเซียลงนามข้อตกลงการค้า – Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim, right, holds a bilateral meeting with U.S. President Donald Trump on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (Mohd Rasfan/Pool Photo via AP)

ทั้งนี้ มาเลเซียมีแร่ธาตุหายากมากกว่า 16 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านริงกิต หรือราว 7.74 ล้านบาท ปัจจุบันส่งออกแร่ธาตุที่ร้อยละ 13 ของโลกซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังจีนเพราะมาเลเซียยังขาดเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการแปรรูปแร่ธาตุ

ตั้งแต่มาเลเซียและสหรัฐการเจรจาการค้าเมื่อเดือนเม.ย. มาเลเซียได้เพิ่มการซื้อก๊าซจากสหรัฐ เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการล้างถิ่นกำเนิดซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนเส้นทางสินค้าผ่านประเทศต่างๆ และการเคลื่อนย้ายชิปเอไอซึ่งเป็นมาตรการที่พุ่งเป้าปราบปรามการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของจีน

Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim, right, attends a bilateral meeting with U.S. President Donald Trump on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (Mohd Rasfan/Pool Photo via AP)

Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim, right, attends a bilateral meeting with U.S. President Donald Trump on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025.

 

