สิงโตขนหยิกสุดเก๋ในเคนยากลายเป็นไวรัล! หนุ่มสุดหล่อที่ขนเหมือนผ่านการจัดแต่งอย่างประณีต ทั่วโลกต่างตกหลุมรักความสง่างามจากธรรมชาติ และเสน่ห์อันโดดเด่
ภาพชีวิตสัตว์ป่าที่สวยงามมักเข้าถึงสายตาสาธารณะได้เพราะความอดทน และความทุ่มเทของช่างภาพสัตว์ป่า ผู้ซึ่งสามารถจับช่วงเวลาหายาก และสวยงามจากธรรมชาติได้อย่างแม่นยำ
หนึ่งในภาพล่าสุดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจบนโลกออนไลน์ คือภาพระยะใกล้ของ สิงโตตัวผู้ขนพริ้วหยิกตามธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ยากมากในป่า ภาพนี้ถ่ายโดย คัมบิซ คาเมโอ ปูร์ฆานัด นักบินอาชีพ ผู้ที่มีความหลงใหลในการถ่ายภาพสัตว์ป่า เจ้าของแอคเคาท์ @silent_whispers.photography
ภาพไวรัลนี้เผยให้เห็น นซูรี สิงโตตัวผู้ที่เป็นลูกของ โอลีโปลอส และเคยเป็นสมาชิกของฝูง โทปี ในเขตอนุรักษ์มาซาอี มารา ประเทศเคนยา โดยนซูรีเป็นหนึ่งในสิงโตตัวผู้ทั้งหมดเจ็ดตัวที่แยกตัวออกจากฝูงไปแล้ว
สิ่งที่ทำให้ภาพนี้โดดเด่นคือแผงคอของนซูรีที่ “หยิกอย่างสวยงาม” ราวกับผ่านการจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพ ต่างจากสิงโตป่าทั่วไป โดยทางนักวิชาการระบุว่า “ขนหยิกนี้อาจเกิดจากพันธุกรรม, ความชื้นสูง และแผงคอที่แห้งเองตามธรรมชาติหลังฝนตก ทำให้เกิดรูปลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร”
คัมบิซบรรยายภาพด้วยการชื่นชมความงามของนซูรีว่า “จำคำของผมไว้ นซูรี ตอนนี้และในอนาคตจะเป็นหนึ่งในสิงโตที่สวยที่สุดในมาซาอี มารา และจะถูกจัดอันดับในแอฟริกาคู่กับผู้มีชื่อเสียงอีกมากมาย”
ตั้งแต่ภาพนี้ถูกแชร์บนโซเชียล นซูรีกลายเป็นไวรัลทันที ผู้ชมหลายคนต่างตื่นตาตื่นใจ ชื่นชมความงามของสิงโต และทึ่งกับความสง่างามอันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
ผู้ใช้โซเชียลหลายคนไม่หยุดชื่นชมแผงคอขนหยิกของสิงโต บางคนเขียนว่า “ขนหยิกของเขานั้นน่ารักมาก”
ขณะที่อีกคนล้อเลียนว่า “หนุ่มหล่อ! เรามีนักแสดงภาพยนตร์แล้วนี่”
ผู้ชมอีกคนแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของสิงโตว่า “สวยงามขนาดนี้ หวังว่ามนุษย์ที่โลภคงจะไม่ทำร้ายเขานะ ต้องได้รับการปกป้อง”
และอีกคนเสริมว่า “เขาเป็นสิงโตที่งดงามมาก หนึ่งในสิงโตที่ฉันชอบที่สุดในมาราเลย”
ขอบคุณภาพจาก IG : silent_whispers.photography