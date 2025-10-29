 

ปีแห่งหมีดุ เสียชีวิตพุ่ง 10 ราย เหยื่อหมีอาละวาด บุกทำร้ายคนในญี่ปุ่น ทุบสถิติสูงเป็นประวัติการณ์

สื่อญี่ปุ่น รายงานว่า ญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาหมีทำร้ายผู้คนในประเทศ จากข้อมูลล่าสุดมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 10 รายทั่วประเทศ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปีงบประมาณปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วถึง 10 รายทั่วประเทศ ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมา

เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ (24 ต.ค.) ที่ผ่านมา หลังชายวัย 38 ปีถูกหมีทำร้ายจนเสียชีวิตที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอากิตะ

นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุถูกหมีโจมตี 2 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในปีนี้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ภาพประกอบ

หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ซึ่งมากกว่าสถิติสูงสุดเดิมที่ 6 รายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2024

ตามข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ NHK ระบุว่า เฉพาะเดือนตุลาคมนี้มีผู้ถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย 78 คน ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมในเดือนตุลาคมปี 2023 ที่มีผู้บาดเจ็บ 73 คน

ในจำนวนนี้ จังหวัดอากิตะมีผู้เคราะห์ร้ายมากที่สุด 35 ราย รองลงมาคืออิวาเตะ 10 ราย และฟุกุชิมะ 8 ราย

เจ้าหน้าที่ระบุว่า สาเหตุที่หมีออกมาสู่เขตชุมชนมากขึ้นมาจากจำนวนประชากรมนุษย์ที่ลดลง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลจะดำเนินมาตรการเข้มข้นมากขึ้นเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้

โดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมคนใหม่กล่าวว่า “นี่เป็นปัญหาร้ายแรง เรามุ่งมั่นที่จะเสริมความเข้มแข็งในการฝึกอบรมนักล่าที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล รวมถึงการจัดการประชากรหมีอย่างเป็นระบบมากขึ้น”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
6

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
7

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
8

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"