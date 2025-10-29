ปีแห่งหมีดุ เสียชีวิตพุ่ง 10 ราย เหยื่อหมีอาละวาด บุกทำร้ายคนในญี่ปุ่น ทุบสถิติสูงเป็นประวัติการณ์
สื่อญี่ปุ่น รายงานว่า ญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาหมีทำร้ายผู้คนในประเทศ จากข้อมูลล่าสุดมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 10 รายทั่วประเทศ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปีงบประมาณปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วถึง 10 รายทั่วประเทศ ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมา
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ (24 ต.ค.) ที่ผ่านมา หลังชายวัย 38 ปีถูกหมีทำร้ายจนเสียชีวิตที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอากิตะ
นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุถูกหมีโจมตี 2 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในปีนี้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ซึ่งมากกว่าสถิติสูงสุดเดิมที่ 6 รายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2024
ตามข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ NHK ระบุว่า เฉพาะเดือนตุลาคมนี้มีผู้ถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย 78 คน ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมในเดือนตุลาคมปี 2023 ที่มีผู้บาดเจ็บ 73 คน
ในจำนวนนี้ จังหวัดอากิตะมีผู้เคราะห์ร้ายมากที่สุด 35 ราย รองลงมาคืออิวาเตะ 10 ราย และฟุกุชิมะ 8 ราย
เจ้าหน้าที่ระบุว่า สาเหตุที่หมีออกมาสู่เขตชุมชนมากขึ้นมาจากจำนวนประชากรมนุษย์ที่ลดลง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลจะดำเนินมาตรการเข้มข้นมากขึ้นเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้
โดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมคนใหม่กล่าวว่า “นี่เป็นปัญหาร้ายแรง เรามุ่งมั่นที่จะเสริมความเข้มแข็งในการฝึกอบรมนักล่าที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล รวมถึงการจัดการประชากรหมีอย่างเป็นระบบมากขึ้น”