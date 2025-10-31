กรมธรณี เปิดชื่อ 13 จังหวัด เตือน เฝ้าระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก เผย มีอำเภอไหนบ้างเตรียมรับมือ สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมวัดปริมาณน้ำฝนต่อเนื่อง
วันที่ 31 ต.ค.2568 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งเตือนเหตุให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 2-3 วันนี้
โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดังต่อไปนี้ เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2568 ประกอบด้วย
- อุทัยธานี
- ตาก
- กาญจนบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี
- พังงา
- ระนอง
- กระบี่
- ภูเก็ต
โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนือ ได้แก่ จ.อุทัยธานี พื้นที่ อ.ทัพทัน สว่างอารมณ์ หนองฉาง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต, จ.ตาก พื้นที่อ.เมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า
ภาคกลาง ได้แก่ จ.กาญจนบุรี พื้นที่ อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวัสดิ์, จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ อ.บางสะพาน บางสะพานน้อย
ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง พื้นที่ อ.เมืองระยอง บ้านฉาง แกลง วังจันทร์ บ้านค่าย ปลวกแดง เขาชะเมา นิคมพัฒนา, จ.จันทบุรี พื้นที่ อ.เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน สอยดาว ขลุง, จ.ตราด พื้นที่ อ.เกาะช้างเมืองตราด บ่อไร่ เขาสมิง
ภาคใต้ ได้แก่ จ.ชุมพร พื้นที่ อ.ท่าแชะ ปะทิว ทุ่งตะโก พะโต๊ะ หลังสวน ละแม สวี, จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ อ.พนม กาญจนดิษฐ์ ท่าชนะ เกาะสมุย, จ.พังงา พื้นที่ อ.กะปง ตะกั่วป่า คุระบุรี ท้ายเหมือง, จ.ระนอง พื้นที่ อ.กระบุรี ละอุ่น, จ.กระบี่ พื้นที่อ.เมืองกระบี่ เขาพนม, จ.ภูเก็ต พื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต ถลาง กะทู้
เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง
หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว