ไฟไหม้วอดทั้งคัน หนุ่มขับแจ๊สพุ่งเสยด่านเก็บเงินผ่านทางโทลล์เวย์พังยับ รถหงายท้องล้อชี้ฟ้า เผยนาทีหนีรอดชีวิตหวุดหวิด เล่าสาเหตุระทึก
เมื่อเวลา 04.49 น. วันที่ 1 พ.ย.68 ตำรวจ สน.วิภาวดี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บริเวณด่านแจ้งวัฒนะ 1 ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยทางยกระดับอุตราภิมุข และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขน รถน้ำ 1 คัน
ที่เกิดเหตุช่องที่ 3 เก็บค่าผ่านทาง พบรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า แจ๊ส สีเทา หมายทะเบียน 5 กน 1500 กทม. สภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าเพลิงลุกไหม้รุนแรง เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดประมาณ 10 นาทีเพลิงสงบลง รถยนต์วอดเสียหายทั้งคัน มีเสาเหล็กป้ายหักโค่นพังยับและเพดานกันสาดเสียหาย จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามชายอายุ 33 ปีคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุให้การว่า หลังจากขับรถส่งเพื่อนย่านหลักสี่ ระหว่างกลับห้องพักย่านอนุสาวรีย์ชัย เมื่อขับรถมาถึงช่วงเก็บค่าผ่านทางด่านแจ้งวัฒนะ จู่ๆเกิดอาการวูบหลับไป จึงทำให้รถพุ่งเสยชนแบริเออร์คอนกรีตแบ่งช่องทาง ก่อนรถจะเสียหลักพลิกค่ำหงายท้อง และเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ห้องเครื่องยนต์ ตนจึงเปิดประตูหนีเอาตัวรอดออกมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถคันดังกล่าวและตรวจสอบความเสียหายด่านเก็บค่าผ่านทางแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไป