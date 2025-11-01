กรมอุตุฯ ประกาศเตือน อากาศแปรปรวน ฉบับ11 เช็กเลยจังหวัดไหนบ้างฝนถล่มหนัก ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 พ.ย.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 11 (318/2568) (จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568) โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 1-2 พ.ย.2568 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา เนื่องจากแนวร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลาง
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง