ด่วน! พบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ในคอนโดย่านรามคำแหง 2 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบ

วันที่ 2 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ภายในห้องพักแห่งหนึ่ง ย่านรามคำแหง 2 กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ

เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งรายแรกแขวนคอ ส่วนอีกราย นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้น ขณะเดียวกันทราบว่า ก่อนมาพบศพ มีผู้แจ้งว่า ได้กลิ่มเหม็นออกมาจากห้องดังกล่าว ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบจนพบศพดังล่าว

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบศพ เพื่อเก็บรายละเอียด และชันสูตรพลิกศพ หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

