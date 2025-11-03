เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ประกาศปิดเยี่ยมญาติ หลังพื้นที่ให้บริการถูกน้ำท่วมหนัก ฝนถล่มตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้ต้องประกาศปิดให้บริการชั่วคราว
หลังจากหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังให้พื้นที่ โดยเฉพาะถนนสายหลักและถนนสายสำคัญ พบมีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ช่วงเช้าที่ผ่านมา การจราจรติดขัดเป็นวงกว้าง
สำหรับความคืบหน้า เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 เพจ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า เรียน ญาติทุกท่าน
วันนี้ 3 พ.ย.68 ทางเรือนจำขออนุญาตปิดให้บริการ เยี่ยมญาติ/ทนายความ/ซื้อสิ้นค้า/ฝากเงิน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ให้บริการ มีน้ำท่วมขัง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก #รวมถึงปิดให้บริการเยี่ยมออนไลน์ด้วยครับ
ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และเพชรบุรี ส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก รวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน