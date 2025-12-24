จันทบุรี วันแรก เจรจา GBC ระดับเลขาฯ ประชุมจบเร็ว35นาที ไทยยื่นคำขาด กัมพูชาต้องหยุดยิงจริง นัดถกต่อ 09.00 น. 25 ธ.ค. จะชัดเจนมากขึ้น
24 ธันวาคม 2568 – ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี การเจรจาทวิภาคีครั้งสำคัญระหว่างไทยและกัมพูชา ภายใต้กลไก คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการจับตาของภูมิภาค หลังเกิดเหตุปะทะรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา
โดย คณะฝ่ายเลขาฯ ของไทย เดินทางมาถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด เวลา 16.00 น. โดยกระบวนการ จะเริ่มต้น โดยทางฝ่ายไทย เดินข้ามไปรับ คณะกองเลขา GBC ฝ่ายกัมพูชา ที่ รออยู่ที่บริเวณจุดตรวจฝั่งกัมพูชา จังหวัดไพลิน และ ข้ามแดนเข้ามาพบกันที่บริเวณกลางสะพาน ซึ่งมีการจับมือ และทั้งคณะไทยและกัมพูชาเดินข้ามมายัง ฝั่งไทย เพื่อเข้าร่วม ประชุมที่ห้องประชุม ชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่สี่ ขณะที่ ทีมสื่อมวลชนจากหลายสำนักก็เฝ้าติดตามอยู่ที่บริเวณประตูผ่านแดน
โดยตัวแทน เลขาจีบีซีฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.ต.แญม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา พร้อมคณะรวมสี่คนเดินทางข้ามมายังฝั่งไทย และเข้าประชุมกับตัวแทนฝ่ายไทยสี่คนเช่นกัน
วันแรก เจรจา GBC ประชุมจบเร็ว35นาที ไทยยื่นคำขาด กัมพูชาต้องหยุดยิงจริง ถกต่อพรุ่งนี้
สรุปสาระสำคัญ จากการประชุมวันแรก การหารือระดับเลขานุการ ใช้เวลาประมาณ 35 นาที โดย พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร (ฝ่ายไทย) และ พล.ต.แญม โบราเดน (ฝ่ายกัมพูชา) มีท่าทีที่ผ่อนคลายลง และตกลง ที่จะใช้เวทีนี้เป็นทางออก
ซึ่ง 3 เงื่อนไข “ต้องทำ” ข้อเสนอจากฝั่งไทย คือ 1. หยุดยิงทันทีและต่อเนื่อง ต้องไม่มีการลักลอบยิงในทุกพื้นที่ชายแดน 2. ตรวจสอบได้จริงต้องมีกลไกผู้สังเกตการณ์ (Observer) เข้ายืนยันในพื้นที่ และ 3. กู้ระเบิดอย่างจริงจัง เร่งกำจัดทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เพื่อความปลอดภัยของพลเรือน
นอกจากนี้ ไทยเตรียมชี้แจง 5 ประเด็น ที่กัมพูชาละเมิดกติกาสากล เช่น การใช้โบราณสถานและพลเรือนเป็นเกราะกำบังทางทหาร
ภายหลังการหารือ กับฝ่ายเลขา GBC กัมพูชา พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ได้ กล่าวถึงการดำเนินการในวันนี้ว่า เป็นการพบปะหารือกัน ในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และเชื่อว่า เป็นสัญญาณที่ดี โดยมีการพูดคุยถึง วาระ การประชุม รวมถึง ประเด็นที่จะใช้พูดคุยกันทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้
โดยทางไทยนั้น ได้แสดงจุดยืน ส่วนฝ่ายกัมพูชานั้น ก็ได้มีการชี้แจง ซึ่งในรายละเอียดบางประการจะยังไม่สามารถ บอกได้ ณ ที่ทั้งสองฝ่าย กำหนดพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยฝ่ายกัมพูชาจะเดินทางมาเต็มคณะและหากมีความคืบหน้าประการใดก็จะชี้แจงให้กับสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยได้รับทราบ
พลเอกณัฐพงศ์ กล่าวว่า คณะเลขา GBC ฝ่ายกัมพูชา ที่เดินทางมาในครั้งนี้เป็นชุดที่เคยได้พบปะและพูดคุยกันในการประชุมจีบีซีในหลายหลายครั้งที่ผ่านมา ในส่วนของจุดยืนหรือประเด็นในเรื่องที่คนไทยจับตามองนั้น ขอให้ได้มีความชัดเจนในการพูดคุยกับทีมจีบีซีคณะใหญ่ของฝ่ายกัมพูชา ในวันพรุ่งนี้ จะเป็นการชัดเจนมากกว่า
อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)
อ่านข่าวเพิ่ม: