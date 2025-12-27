ศาลไม่ให้ประกันตัว “พลโท-ร้อยเอก” คดีร่วมกัน อุ้มมัดมือเท้า ปิดปาก-ตาทำร้าย ขืนใจ-ถ่ายคลิป ร้อยโทหญิง
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 จากกรณี ทหารหญิง ยศร้อยโท อายุ 29 ปี สังกัดหน่วยงานกองทัพบก เข้าร้องขอความช่วยเหลือ จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดยอ้างว่าถูกคุกคามและกระทำความรุนแรง จากอดีตนายทหารยศสูงซึ่งพ้นจากราชการ ทั้งอุ้มมัดมือเท้า ปิดปาก-ตาทำร้าย ขืนใจ ถ่ายคลิปข่มขู่
ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางพลัด ควบคุมตัว “พลโท” และ “ร้อยเอก” คดีข่มขืนถ่ายคลิปและคุกคาม ” ร้อยโทหญิง” ไปฝากขังต่อศาลอาญาตลิ่งชัน ข้อหา ร่วมกันกระทำชำเราฯ ร่วมกันทำร้ายร่างกาย ร่วมกันข่มขืนไม่ให้กระทำการใด และร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เสียหายได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อศาล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ล่าสุดศาล ไม่อนุญาตให้ประกันตัว “พลโท” และ” ร้อยเอก” เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์อัตราโทษสูง เกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและหลบหนี โดยจะควบคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษธนบุรี ต่อไป