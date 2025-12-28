หนุ่มไซต์ก่อสร้างก้มเก็บโทรศัพท์ พลัดตกโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร เสียชีวิตสลด

เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น. ร.ต.ท.นิติพล ช่างระดม รองสว.(สอบสวน) สน.บางโพ รับแจ้งเหตุชายตกจากที่สูงเสียชีวิตบริเวณไซต์ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บ.อิตาเลี่ยนไทย ติดกับวัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

หนุ่มไซต์ก่อสร้าง ก้มเก็บมือถือ พลัดตกโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

จากการตรวจสอบพบศพคนงานสวมเสื้อแขนยาวสีกรม กางเกงขายาวสีดำ มีรอยฟกช้ำจากการตกจากที่สูง ทรัพย์สินติดตัว มีกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลภายในมีบัตรประชาชน สมุดจดและสิ่งของใช้ส่วนตัว ทราบชื่อ นายสมัย อายุ 59 ปี อยู่บริเวณอุโมงค์ระบายน้ำ ใต้ไซต์ก่อสร้างดังกล่าว

หนุ่มก้มเก็บโทรศัพท์ตกโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรเสียชีวิต

ญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต ส่งรพ.ชันสูตร

จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้เสียชีวิตได้ทำโทรศัพท์ตกลงบริเวณคานเหล็กจึงก้มลงเก็บโทรศัพท์จึงเป็นเหตุให้พลัดตกลงไปดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการแจ้งญาติแล้ว ญาติไม่ติดใจอะไร นำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดำเนินการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

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