แฉเส้นทางการเงิน เครือข่ายยาเสพติด จับ ผู้สมัครสส. พรรคประชาชน ตร.ยันออกหมายจับก่อนสมัครสส. พบกลุ่มผู้ต้องหาเปิด 4 บริษัท 50 บัญชี หมุนเวียน 20,000 ล้านบาท
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผบช.ปส., พล.ต.ต.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผบก.ปส.2,
นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. และ Miss Becky Kuo Taiwan Police Liaison Officer in Thailand
ร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายรัง เครือข่าย “Black Mirror TKP” ซึ่งเป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติด เปิดบริษัทบังหน้าใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินค่ายาเสพติด มีกลุ่มเครือข่ายที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ มีทรัพย์สินและเงินหมุนเวียนนับหมื่นล้านบาท
โดยสามารถจับกุม
- นายบุญฤทธิ์ อายุ 47 ผู้สมัครสส.พรรค เขต 33 ประชาชน
- น.ส.สุขฤดี (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี
- นายไมตรี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี
- นางสุพาพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี
ยึดของกลาง เครือข่ายยาเสพติด จับ ผู้สมัครสส. พรรคดัง
- ตุ๊กตาของสะสม กีต้าร์ เงินสด 1,562,000 บาท
- ทองคำ น้ำหนักรวม 43 บาท (655 กรัม)
- บ้านพร้อมที่ดิน 8 หลัง
- อาคารชุด 12 ห้อง
- รถยนต์ รวม 6 คัน
- รถจักรยานยนต์ 1 คัน
- อาวุธปืน 18 กระบอก
- โฉนดที่ดิน 1 แปลง ฯลฯ
อายัดเงินในบัญชี 30 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์ 246,604,500 บาท
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวว่า สืบสวนขยายผลเรื่อยมาพบว่ากลุ่มเครือข่ายดังกล่าวใช้เส้นทางการเงินจากการค้ายาเสพติดเชื่อมโยงผ่าน บริษัทแห่งหนึ่ง เกี่ยวเนื่องกันอีก 7 คดี เครือข่าย “Black Mirror TKP” นี้เป็นเครือข่ายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีผู้ร่วมขบวนการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เปิดบริษัทบังหน้าเพื่อฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด ซึ่งในเครือข่ายนี้ จากการขยายผลดังกล่าว พบการเชื่อมโยงทางการเงินกับอีก 3 บริษัท หมุนเวียนนับหมื่นล้านบาท
จึงได้ประสานข้อมูลกับสำนักงาน ปปง. พบข้อมูลรายการเดินบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการทำธุรกรรม ซึ่งต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่ จากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกในครั้งนี้ บช.ปส. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงินฯ” กรรมการและผู้ถือหุ้น รวม 7 ราย
ผู้ต้องหาทั้งหมดมีพยานหลักฐานมีส่วนร่วมในการกระทำผิด มีการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมาย เรื่องการดำเนินการสมัครสส. เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ต้องอิงกับองค์กร ตำรวจทำตามพยานหลักฐานหน้าที่ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ออกหมายจับก่อนการสมัคร ซึ่งมีความชัดเจนก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นวัน 2 วันที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม กรณีเจ้าตัวปฏิเสธนั้นว่าไปตามกระบวนการตามกฎหมาย จากการตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องหาเปิดบริษัท 4 แห่ง เปิดบัญชี ผู้ถือหุ้นไขว้ไปไขว้มา มีเงินหมุนเวียน 20,000 หมื่นล้านบาท ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าทำการค้าประกอบกิจการอย่างไรมีเงินเข้ากว่า 1,000 ล้านบาท ผู้ต้องหาสามารถชี้แจงได้ พร้อมให้การดำเนินการกับทุกคน มีการเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
มีชื่อในบริษัทมีการโอนเงินเกี่ยวข้องยาเสพติด ในภาพรวมทั้ง 4 บริษัท ใช้ประมาณ 50 บัญชี โอนไปยังคนขนยาเสพติด รวมถึงโอนไปยังคนที่ต่างประเทศจนยาเสพติดถูกจับกุมที่ประเทศไต้หวัน
ส่วนเป็นไปได้หรือไม่อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเปิดกว้างในการแสดงความบริสุทธิ์ ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลัก หากพบกรณีอื่นอีก ก็จะต้องดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ให้มีเงินผ่องถ่ายฟอกเงินไปพันคอลเซ็นเตอร์ ฉ้อโกงออนไลน์
เท่าที่เห็นทุกคดีมีการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินชัดเจนทั้ง 4 บริษัทอยู่ในสถานที่ระแวกเดียวกัน ผู้สั่งการอยู่อีกส่วนหนึ่ง ต้องนำเรียนว่าพยานหลักฐานชี้ไปเส้นเงิน กลุ่มคนดำเนินการวันนี้ร่วมการฟอกเงิน การขนยาเสพติดเป็นมูลฐานองค์ประกอบในการรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไปอย่างเร่งด่วน
การจ่ายเงินให้คนขนยาเสพติดบริษัทมีการจ่ายให้ และรับเงินจากยาเสพติด มีทั้งตั้งบริษัท 4 แห่งอยู่ในที่เดียวกัน ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจ ส่วนในนอกราชอาณาจักร ทางไต้หวันจับกุมคนไทยลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปไต้หวัน เงินใช้จ่ายเป็นเส้นเงินมาจาก 4 บริษัทนี้ ขนยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแพร่กระจายและส่งออกจากประเทศ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเรื่องธุรกิจบริษัท 4 แห่ง ทำธุรกิจซื้อน้ำมันและขายน้ำมัน เกี่ยวกับการขนส่งน้ำมัน ส่วนจ่ายค่าจ้างให้ผู้สมัครสส. อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม กรณีดังกล่าวปรากฏการณ์ไม่ยอมปล่อยผ่าน
แต่ละเรื่องนายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. รองผบ.ตร. สั่งการให้ทั้ง บช.ปส. ไม่ทิ้งในเรื่องการสืบสวนขยายผล รวบรวมเป็นข้อมูลไปรวมกับข้อหาอื่น พ่อแม่พี่น้องประชาชน การเปิดบริษัทเปิดบัญชีตั้งบริษัทไม่มีการดำเนินการประกอบการต่าง ๆ อาจตกเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมฟอกเงิน
ซึ่งจะดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ทุกประเทศมีการใช้เงินจากธุรกิจสีเทามาฟอกทุกประเทศ บช.ปส. ถือเป็นหนึ่งในเลขา แจ้งตำรวจหน่วยต่าง ๆ บูรณาการร่วมกัน ขยายผลจากหน่อยงานหลายหน่วย ทหาร บช.ภ.5 บช.น. เราไม่ได้แค่จับคนขน
จากการบูรณาการจะต้องยืนยันว่าทำอยู่อย่างเรื่อย ๆ ให้ยาเสพติดลดความต้องการให้ได้ ดำเนินการร่วมกันฟอกเงิน กลุ่มบริษัททั้งหมดไม่วาจะเป็นบุคคลในบริษัทและลักษณะของทรัพย์สินฟอกเงินนั้น พนักงานสอบสวนประสาน ป.ป.ง.ยึดอายัดไปแล้วกว่า 50 บัญชี