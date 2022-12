SMEs Hero Fest ปิดท้ายสุดประทับใจ ‘เสนาหอย’ ร่วมแจม เวทีเสวนา-เวิร์กชอปเข้มข้น ผู้อบรมเผยใช้ได้จริง!

วันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน SMEs Hero Fest จัดโดย เส้นทางเศรษฐีออนไลน์-เทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ยังคงมีประชาชนสนใจทยอยมาร่วมงานไม่ขาดสายตลอดวัน

โซนที่ได้รับความสนใจ คือ โซน “Marketplace” ซึ่งมีร้านอาหารชื่อดัง ที่สร้างชื่อเสียงด้วยรสชาติความอร่อย จนมียอดออร์เดอร์ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อย่างล้นหลาม ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าโอทอป สนับสนุนโดย กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) รวมทั้งร้านค้าที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยงและพันธุ์ไม้ยอดฮิต มาออกร้านรวมกว่า 60 ร้าน อาทิ ร้านปูนาฟ้าใส, Seafood ทะเลดอง by คุณอั้ม, ร้านย่างให้, อร่อยเด้อ Kanom Jeen!, ลูกชิ้นทิพย์, ฮ่องเต้ กุยช่ายบางกรอบ, บั๋นก๋วน ปากหม้อเวียดนาม, เจ๊ติ้งซาลาเปาทับหลี จ.ระนอง

ร้านพี่เขียวข้าวเหนียวห่อ, หมูแข็งแรง, ริสา มาสเตอร์เชฟ, SUDYOD น้ำพริก, ร้านบะบิ่น กัส-โต้, บ้าบิ่นสมดุ๋ย, ขนมไทยพื้นบ้าน ร้านยายทำให้หลานขาย, ขนมเปี๊ยะซอย 9, ฝรั่งคลุกบ๊วยโบราณ by Pim, ร้านไอศครีมถั่วตัด Ing Tea House, Norchor croffle and bakeroom, โกโก้ร้านไอ้ต้น, หมีกระป๋อง น้ำปั่น นมปั่น, ร้านผลไม้ปั่น 23 Juice and Smoothie เป็นต้น

ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความหวังและสร้างกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งในวันที่ 12 ธันวาคม มีเวทีเสวนา 4 เวที ได้แก่ “เรียนรู้ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด เริ่มจากติดลบ 10 ล้าน สู่ 400 สาขา” โดย มณฑล ทองคำ เจ้าของ “ย่างให้” แฟรนไชส์หมูกระทะรูปแบบใหม่ ร่วมด้วย เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค หนึ่งในหุ้นส่วนธุรกิจ “ผัวสี่บะหมี่เสียว” ที่มณฑลร่วมเป็นหุ้นส่วน ซึ่งจะเปิดตัวต้นปี 2566

มณฑลกล่าวว่า ตอนเริ่มทำ มีแต่เสียงบอกว่าจะมีคนกินหรือ จะขายได้หรือ ถ้าล้มเลิกไปตั้งแต่ได้ยินคำพูดเหล่านั้น ทุกวันนี้คงไม่มีธุรกิจย่างให้ ฉะนั้นสิ่งที่ยึดมาตลอด คือ จะไม่อยู่ใกล้กับคนพูดลบ แต่จะตั้งใจทำจนกว่าจะสำเร็จ ขณะที่เสนาหอยเผยว่า เคล็ดลับการทำธุรกิจ คือ การอยู่ใกล้กับคนพลังบวก เพื่อส่งกำลังใจถึงกัน ตนเองเคยเป็นหนี้หลักร้อยล้านมาก่อน จึงเข้าใจดีว่าจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้

“เวลาผิดพลาด เรามักโทษคนอื่นโดยที่ลืมโทษตัวเอง แต่เราต้องกลับมามองตัวเองด้วย ไม่มีใครไม่พลาด แต่เมื่อพลาดแล้ว เราจะหาทางแก้ไขปัญหาอย่างไรให้กลับขึ้นมาได้อีกครั้ง” มณฑล บอกตอนหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนา “TikTok ช่องทางการขายทรงพลัง ที่คนค้าขายต้องรู้” โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและการตลาดดิจิทัล ที่กล่าวตอนหนึ่งว่า ก่อนที่ผู้ประกอบการจะเลือกใช้แพลตฟอร์มใดๆ ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราคือใคร และจะใช้แพลตฟอร์มนั้นด้วยวัตถุประสงค์อะไร

นอกจากนี้ แต่ก่อนแบรนด์ต่างๆ ไม่สนใจแพลตฟอร์มติ๊กต็อก แต่ทุกวันนี้เกิดร้านดังในติ๊กต็อกที่ดึงดูดลูกค้าได้มาก ถ้าผู้ประกอบการจะเริ่มทำติ๊กต็อก ก็ควรเลือกสายและเลือกแนวให้ชัดเจน และต้องทำให้ลูกค้าเข้ามาผลิตคอนเทนต์แทน โดยผู้ประกอบการอาจมีส่วนลดให้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าติดแฮชแท็กแบรนด์ของเราไว้ด้วยในคอนเทนต์นั้นๆ

“ตอนนี้ถนนทุกสายวิ่งหาติ๊กต็อก แต่ความจริงยังมีอีกหลายเครื่องมือ อย่างช็อตยูทูบกำลังมา เมืองไทยยังไม่ค่อยใช้ ผู้ประกอบการจะเล่นสายไหนควรเอาให้ชัด” ดร.ธีรศานต์ บอก

ทั้งยังมี เวทีเสวนาหัวข้อ “‘รวยด้วยควาย’ ขายน้ำเชื้ออย่างเดียวก็รวยแล้ว” โดย วัชธีระ วงษาหลง หรือ “บิล บรบือ” เจ้าของฟาร์มควายไทย จ.มหาสารคาม และ “Data-Driven Marketing (ทำการตลาดโดยใช้ข้อมูล)” โดย ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังจำนวนมาก

วัชระ เผยว่า พูดได้เต็มปากว่ามีทุกวันนี้ได้ ก็เพราะการเลี้ยงกระบือ จากเดิมที่ตนเลี้ยงกระบือ ตอนนี้กลายเป็นว่ากระบือเลี้ยงตนแล้ว คิดไม่ผิดที่เลือกเดินในเส้นทางนี้ จะทำให้เต็มที่ และพัฒนาในเส้นทางสายนี้ต่อไป

“ผู้สนใจเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพ อย่างแรกต้องมีใจที่อยากเลี้ยง และต้องศึกษาข้อมูลด้านการเลี้ยงอย่างดีในหลายๆ ด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ส่วนการทำตลาด ส่วนมากจะมีการซื้อขายในแวดวงกลุ่มเพื่อน พี่น้อง ที่รักและชื่นชอบกระบือเหมือนกัน เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ซื้อขายน้ำเชื้อและพัฒนาสายพันธุ์ควายไปด้วยกัน”

ส่วนกิจกรรม “Workshop” มี 3 หัวข้อ ได้แก่ “กลยุทธ์สร้างรายได้ครึ่งแสน ด้วยเทคนิค Social Media กับ SMEs Hero ตัวจริง” โดย วชิรานันท์ ศรีนาทนันท์ เจ้าของธุรกิจพี่เขียวข้าวเหนียวห่อ, “เนรมิตไส้เดือนให้เป็นเงิน” โดย ณิชนันทน์ หะยีลาเต๊ะ สร้างรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือนกว่า 60,000 บาทต่อเดือน และ “ทำความรู้จักสินทรัพย์ลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ” โดย กานต์เดช สงเขียว จาก บริษัท บิทคับ อินฟินิตี จำกัด ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อมีผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน

สิรินภา ศรีดา ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอป เผยว่า ปัจจุบันทำธุรกิจแบรนด์ครัวแม่พิมพ์ ขายเมนูหมูสามชั้นแดดเดียวทอดน้ำปลาและหมูเค็มทอดน้ำปลา คู่กับงานประจำมาประมาณ 1 ปี แต่ธุรกิจกำลังประสบปัญหาการทำคอนเทนต์และการทำการตลาด ส่งผลให้ยอดขายไม่สม่ำเสมอ เช่น บางวัน มียอดขายเพียง 5-6 ออร์เดอร์ เมื่อทราบว่างานนี้มีเวิร์กชอปกลยุทธ์สร้างรายได้ด้วยเทคนิคโซเชียลมีเดีย จึงเข้าร่วมทันที

“คอร์สนี้ แม้จะเรียนแค่ 2 ชั่วโมง แต่ได้ความรู้มากกว่าคอร์สที่ไปนั่งเรียนทั้งวัน ตามหาคอร์สแบบนี้มานานมาก เพราะวิทยากรเริ่มธุรกิจจากศูนย์จริงๆ เมื่อประสบความสำเร็จก็นำมาถ่ายทอดแบบหมดเปลือก ไม่มีกั๊ก เป็นคอร์สที่สามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้จริงๆ”

ติดตามข่าวและบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ประกอบการ การปั้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเรื่องน่ารู้รอบด้านเกี่ยวกับการเกษตร ได้ที่ เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ https://www.sentangsedtee.com/ และ เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน https://www.technologychaoban.com/