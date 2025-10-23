กรมอุตุฯ พยากรณ์ฝนสะสม 10 วันล่วงหน้า เริ่มต้นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ลมแรง ช่วงแรกยังเจอฝน เตือน ภาคใต้ รับมือมรสุม ฝนเพิ่มขึ้น น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า

วันที่ 23 ต.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.:(นับตั้งแต่ 07.00 น. ถึงเวลา 07.00 น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 925hPa (750ม.) 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 23 ต.ค.-1 พ.ย.68 init. 2025102212 จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD-WRFDA) เฉดสีแสดงถึงปริมาณฝน (มม.) สีเขียวฝนเล็กน้อย สีแดงหมายถึงฝนหนัก (มากว่า 35.1มม.)

วันนี้ (23 ต.ค.68) เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ช่วง 23-26 ต.ค.68 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของไทย อาจมีฝนฟ้าคะนองอยู่บ้างช่วงแรก ๆ บริเวณภาคกลางตอนล่าง ช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึง

จากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลง อากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน อาจมีอากาศเย็นถึงหนาวตามยอดดอย ยอดภู เตรียมตัวไปสัมผัสอากาศเย็นกันได้ในระยะนี้

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงขึ้น ในช่วง 1-2 วันนี้ โดยเฉพาะภาคอีสาน ระวังลมแรง มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอก ๆ แต่บางช่วงที่มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง อุณหภูมิจะสูงขึ้น และมีฝนบางแห่งได้ ช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูอากาศมีความแปรปรวนสูง ให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย เมื่อลมหนาวพัดแรงขึ้น ประกอบกับมีแนวร่องมรสุมพาดผ่าน จะทำให้ฝนจะเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ฝนจะมีตกหนักเบาสลับบางวัน ฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ คลื่นลมแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ต้องเตรียมการรับมือ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง

ส่วนช่วงปลายเดือน (27 ต.ค. -1 พ.ย.68) มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุม จะอ่อนกำลังลง ลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุม ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก แม้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อาจเป็นฤดูหนาวที่มีฝนปนอยู่ด้วย

สำหรับ พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” ปกคลุมบริเวณใกล้ชายฝั่งเวียดนาม กำลังจะอ่อนกำลังลงแล้ว เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน

โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่อาจทำให้ภาคอีสานด้านตะวันออก มีเมฆมากและมีฝนบางแห่ง เมื่อพายุสลายตัวใกล้บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง (ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการติดใจการติดตามสภาพอากาศ)

